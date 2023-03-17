Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında tutuklama kararı çıkardı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna’da işlenen savaş suçlarını gerekçe göstererek tutuklama emri çıkardı.

Fotoğraf: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Karim Khan, geçtiğimiz sene Ukrayna’daki olası savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Hakkında çıkarılan tutuklama kararında Putin’in Ukrayna‘da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu yazıldı. Suçlamalara savaş mağduru çocukların Ukrayna’dan Rusya’ya kaçırılması da eklendi.

Rusya Devlet Başkanlığının Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Rusya, 24 Şubat 2022’de başlattığı işgalden sonra yöneltilen savaş suçu suçlamalarını sık sık reddetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Putin’in söz konusu eylemlere ‘direkt olarak’ dahil olduğunu kaydetti.

Tutuklanmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarının yasal açıdan da dahil olmak üzere ülkemiz için hiçbir anlamı yok” dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisini yalnızca mahkemeyi kuran anlaşmaya taraf ülkelerde kullanabilir.

ICC’nin şüphelileri tutuklama yetkisi yoktur. Yargı yetkisini yalnızca mahkemeyi kuran anlaşmaya taraf olan ülkelerde kullanabilir.

Rusya bu anlaşmanın taraflarından biri değil.