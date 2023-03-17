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Yaramazlara biraz batar!

Gazetecilere küsen Muharrem İnce, Ahmet Hakan’ın telefonunu ilk çalışta açmış

Gazetecilerin telefonlarını açmayan ya da arayarak çıkışan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görevini yaptığı için’ övdüğü Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın telefonunu ‘ilk çalışta’ açtı.

‘Altılı masa’yı suçlayan İnce, ‘kesinlikle’ aday olacağını söyledi.


Muharrem İnce ve Ahmet Hakan. (AA)
Muharrem İnce, Ahmet Hakan’la görüştü. (AA)

Muharrem İnce’nin finans uzmanı Prof. Özgür Demirtaş, gazeteciler Nevşin Mengü, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz’la arası açılmış; bu isimler paylaştıkları mesajlarda İnce’nin ya telefonlarını açmadığını ya da arayarak çıkıştığını duyurmuştu.

Bu gelişmeleri takip eden Ahmet Hakan, İnce’nin kendisine küsüp küsmediğini kontrol etmek için aradığını yazdı. İnce’nin telefonu ilk çalışta açtığını söyleyen Hakan, “Aday olacak mısınız? Altılı masaya katılacak mısınız? Bir karar verdiniz mi?” diye sordu.

“Ben aday olacağım. Yüzbin imza toplayacağım. Prosedürü tamamlayacağım” yanıtını veren İnce, ‘kesin’ aday olacağını söyledi.

İnce, devamında şunları söyledi: “Sokaklardayım, sokağın nabzını tutuyorum. Evet, ‘CHP’ye katıl’ diyen var. Ama bir katıl diyen varsa, ‘Sakın ha’ diyen üç var. ‘Biz bu ikisine de oy vermeyeceğiz’ diyorlar. AKP’den bıkmış ama altılı masaya da güvenmiyor. Sokakta en çok, ‘Yedi/sekiz cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yürüyecek bu iş?’ cümlesini işitiyorum. Seçime 55 gün var. Bakarsın ikinci tura Kılıçdaroğlu ile İnce kalır. Ben aday olacağım.”

Üye sayısı

İnce bir haftada 30 yaş altı 80 bin kişinin partisine üye olduğunu iddia etti: “Hepsi 30 yaşın altında. 42 yıl CHP’deydim. İyi günlerini de gördüm kötü günlerini de gördüm ama ben böyle bir şey görmedim.”

Yargıtay’ın sitesindeki bilgilere göre İnce’nin partisindeki üye sayısı şimdilik 25 bin.

Macron formülü

İnce, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un seçimi kazandığı durumu örnek gösterdi: “Birinci turda kafa kafaya sonuçlar çıkar. İkinci turda ise Kılıçdaroğlu’na göre de Erdoğan’a göre de ben daha şanslıyım. Macron tarzı bir durum ortaya çıkacak. Macron modeli olacak.”

‘Seçim ikinci tura kalır’

Seçimin ikinci tura kalacağını iddia eden İnce şöyle konuştu: “Seçim ikinci tura kesin kalacak. Diyelim ki Erdoğan’la ben kaldım. Kılıçdaroğlu’na verilen oylar bana gelir, ben kazanırım. Kılıçdaroğlu ile ben kalırsam, yine ben kazanırım. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu kalırsa, ben istesem de bana verilen oyların hepsini Kılıçdaroğlu’na taşıyamam. Seçim riske girer. Her durumda İnce’nin ikinci tura kalması lazım.”

Muharrem İnce’yi küstürmüşler

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