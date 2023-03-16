Muharrem İnce’yi küstürmüşler

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin finans uzmanı Prof. Özgür Demirtaş, gazeteciler Nevşin Mengü, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz’la arası açıldı.

Muharrem İnce’nin çıkıştığı dört isim. (AA-YouTube)

Millet ittifakının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday ilan etmesinden sonra yayımlanan anketler, Kılıçdaroğlu’nu Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de seçimin ikinci tura kalma ihtimali var. Bu nedenle Muharrem İnce gibi isimlerin adaylıktan çekilmesi için kamuoyu baskısı artıyor. Öte yandan İnce hakkında troll hesaplardan destek aldığına dair iddialar da dile getiriliyor.

İnce’nin hedef aldığı dört isim yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında İnce’nin kendilerine mesajla çıkıştığını anlattı.

Fatih Portakal

Gazeteci Portakal iki gün önceki yayınında şunları söylemişti: “Bundan üç dört gün önce bana mesaj attı; ‘Kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım’ diyor. Bana işimi öğretiyor. Ben size işinizi öğretiyor muyum. Herkes kendi işini yapsın, arkadaş…”

Herkes kendi işini yapsın? Kimse, kimsenin işine burnunu sokmasın. https://t.co/WzE8SYcPHN pic.twitter.com/XVOC1BDjO7 — fatih portakal (@fatihportakal) March 14, 2023

Özgür Demirtaş

Bugün de Prof. Dr. Demirtaş, Twitter’dan benzer bir tavırla karşılaştığını yazdı. Demirtaş mesajında şunları kaydetti: “Muharrem İnce bana da mesaj attı. Siyasetten anlamadığımı söyledi. Nevşin Mengi ve Fatih Portakal’ı da aramış anladığım kadarı ile.”

Muharrem İnce bana da mesaj attı.

Siyasetten anlamadığımı söyledi.



Nevşin Mengi ve Fatih Portakal’ı da aramış anladığım kadarı ile.



… https://t.co/5dLeLJTqVy — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) March 16, 2023

İsmail Saymaz

Gazeteci Saymaz da İnce’yi küstürmüş. Saymaz bugün Twitter’dan şunu yazdı: “Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü, onu anlayamadım. Arıyorum, açmıyor. Bir siyasetçinin, hele hele cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf.”

Nevşin Mengü

Gazeteci Nevşin Mengü, Twitter’da bot hesapların lehine paylaşım yaptığını söylediği Muharrem İnce’nin kendisini arayarak çıkıştığını anlatmıştı:

“Muharrem İnce cumartesi sabahı saat 10:30 gibi aradı ve ‘Senin elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun’ dedi. Ben de ‘Muharrem bey elimizde veri var’ dedim. İnce, ‘Yok ya, nereden olacak senin elinde veri’ dedi çıkıştı. Sonra ‘Bana hem AK Partililer, hem de CHP’liler oy veriyor’ dedi.

Sinirlendi Muharrem bey. Biraz da ağır konuşacak gibiydi. ‘Tamam Muharrem bey’ dedim telefonu kapattım. Allah’ım… İyice şeyin de şeyi çıktı. Siyasetçiler artık böyle arıyor, ‘Sana ne falan’ diye… Kafa tutuyor böyle. Elimde veri var diyorum, ‘Yok ya’ diyor. Acayip hal yani.”