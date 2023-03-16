Muharrem İnce: Kemal bey lehine çekilirim

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilebileceğini söyledi.

Muharrem İnce. Fotoğraf: AA

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan İnce, ‘günü geldiğinde çekilmeyi bildiğini’ söyledi.

İnce şunları dedi: “Ben de dün aynı şeyi söylüyordum arkadaşlara. İkinci tura ben ve Kemal bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur. Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal bey lehine çekilirim.”

Millet ittifakının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesinden sonra yayımlanan anketler, Kılıçdaroğlu’nu Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de seçimin ikinci tura kalma ihtimali var.

Örneğin son MAK anketinin sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 47, Erdoğan yüzde 42, Muharrem İnce’nin de bulunduğu ‘diğer’ kategorisi yüzde üç oy alıyor. Geri kalan kesimse kararsız.

Bu nedenle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gibi isimlerin adaylıktan çekilmesi yönünde kamuoyu baskısı var.