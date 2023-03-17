Demirtaş, Erdoğan’a fotoğraflarıyla seslendi: Bu kadar ‘yok’ların varken aday olamazsın

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yok’larını sıraladı: “Bu kadar ‘yok’ların varken aday olamazsın.”

Fotoğraf: HDP

Demirtaş, Twitter’dan Erdoğan’ın şaşkın bir şekilde güldüğü fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Diploman yok. Yeniden adaylık hakkın yok. Binlerce insanın ölümünden sorumlusun, utanman yok. Ülkeyi yoksulluğa boğdun, yatacak yerin yok. Bu kadar ‘yok’ların varken aday olamazsın.”

Diploman yok.



Yeniden adaylık hakkın yok.



Binlerce insanın ölümünden sorumlusun, utanman yok.



Ülkeyi yoksulluğa boğdun, yatacak yerin yok.



Bu kadar "yok"ların varken aday olamazsın. pic.twitter.com/H6tzEs1QK2 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 17, 2023

Eski HDP lideri daha sonra şunları yazdı: “Gel, yol yakınken siyaseti bıraktığını açıkla, ülke nefes alsın. Ha, ille de ‘Tarihi bir seçim hezimeti yaşamak benim de hakkım’ diyorsan hakkını teslim edeceğimizden kuşkun olmasın.”

Gel, yol yakınken siyaseti bıraktığını açıkla, ülke nefes alsın.



Ha, ille de “Tarihi bir seçim hezimeti yaşamak benim de hakkım” diyorsan hakkını teslim edeceğimizden kuşkun olmasın. pic.twitter.com/NBHlAqbKgz — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 17, 2023

Erdoğan bugün 10 Mart’ta kameraların karşısına geçerek seçimin 14 Mayıs’ta düzenlenmesi için karar imzalamıştı. Karar aynı gün mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Daha önce cumhurbaşkanlığı için girdiği seçimleri iki kez kazanan Erdoğan’ın anayasaya göre üçüncü dönem adaylığı çoğu hukukçuya göre mümkün değil.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin eski, 2018’deki seçiminse yeni sistemle yapıldığını belirterek “Bir kanunun istisnai olarak geçmişe etkili olabilmesi için kanunda bu konuda açık hüküm olması gerekir” demişti. Bu görüşü savunanların temel argümanı yeni sistemle her şeyin sıfırlanmış olması. Erdoğan da üçüncü defa adaylığına ilişkin ‘yeni sistemle kronometreyi sıfırladıklarını’ belirterek, adaylığının önünde engel oluşmadığını söylemişti.

Fakat söz konusu görüş bir argüman olmaktan öteye geçemiyor zira ilgili kanunda ‘sıfırlanma’ya dair bir madde bulunmuyor.