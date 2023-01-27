Uçum’a göre Erdoğan ‘sıfırlandı’: Adaylığa engel yok

2018’deki seçimin yeni sistemle (başkanlık) yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’a göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu seçimde aday olabilir.

Uçum’a göre Erdoğan ‘sıfırlandı.’ (Habertürk)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. İktidar, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel olmadığını savunuyor ama anayasa hukukçularının buna itirazı var.

Dün yaklaşık 10 saat süren altılı masa toplantısından sonra paylaşılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa aday olmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Bu açıklama sonrası Erdoğan’ın danışmanı Uçum, artık neredeyse düzenli olarak ‘görüş’ verdiği Habertürk’te konuyla ilgili bir cevap yazısı yayımladı.

Uçum, 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin eski, 2018’deki seçiminse yeni sistemle yapıldığını belirterek “Bir kanunun istisnai olarak geçmişe etkili olabilmesi için kanunda bu konuda açık hüküm olması gerekir” dedi.

Muhalefetin, Erdoğan’ın yolunu ‘hileli’ yöntemlerle kesmeye çalıştığını iddia eden Uçum şunları söyledi: ”Özetle, yeni sistemdeki kamu hukuku statüsüne göre aday gösterilmemiş ve seçilmemiş, yeni sisteme göre tek başına yürütme görevi ve yetkisi üstlenmemiş, yeni sisteme göre asli düzenleme yetkisi kullanmamış, yeni sisteme göre sorumlukları belirlenmemiş ve eski sisteme göre seçilmiş Cumhurbaşkanının eski sistemdeki görev süresini yeni sistemin döneminden saymak en temel hukuk yaklaşımıyla dahi bağdaşmaz.”