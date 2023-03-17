‘Saray’ın deprem hesabı CHP’den 22 milyar dolar düşük

Cumhurbaşkanlığına göre 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü 2 trilyon lira, yani yaklaşık 104 milyar dolar.

Birleşmiş Milletler, depremlerin faturasını 100 milyar dolardan fazla, CHP’yse 126 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

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Depremlerdeki can kaybı sayısı 48 binin üstünde, henüz tamamlanmayan hasar tespit çalışmalarına göre de 277 binden fazla bina yıkık veya kullanılmayacak derecede hasarlı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bugün yayınlanan raporda, 11 ilde meydada gelen hasarın bu yılki tahmini milli gelirin yüzde 9’una denk geldiği belirtildi.

Türkiye’nin gayri safi mili hasılası 2022’de 942 milyar dolardı (yaklaşık 15 trilyon lira). Cumhurbaşkanlığının hesabına göre milli gelir bu yıl 1,15 trilyon dolara çıkacak.

Raporda hasar tespitinin devam ettiği, hesaplanan miktarın artabileceğine dikkat çekildi.

Rapora göre hasarın yaklaşık yüzde 55’ini, yani 1,1 trilyon lirasını konut hasarı oluşturdu.

İkinci büyük hasar maliyetini 242,5 milyar lira, yani 12,9 milyar dolarla kamu altyapısı oluşturdu. Sanayi, haberleşme, sağlık gibi konut hariç özel kesim hasarlarının 222,4 milyar lira, yani 11,8 milyar dolar olduğu hesap edildi.

Sigorta sektörünün kayıpları da dikkate alındığında kaybın yaklaşık 2 trilyon lira olduğu belirtildi.