CHP ‘eritilen 128 milyar dolar’ı hatırlattı: Depremin toplam zararı 126 milyar dolar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin toplam maddi zararının 126 milyar dolar olduğunu belirterek, “Kayınpeder ve damadın bir olup Merkez Bankası arka kapısından buharlaştırdığı 128 milyar doların büyüklüğünü, şimdi umarım herkes daha iyi anlamıştır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Depremlerdeki can kaybı sayısı resmi olarak 48 bin 448’e çıktı. Henüz tamamlanmayan hasar tespit çalışmalarına göre 277 bin 971 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık ya da orta hasarlı.

Binleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP), depremlerin faturasının 100 milyar doları (yaklaşık 2 trilyon lira) geçeceğini duyurdu.

Türkiye’nin gayri safi mili hasılası 2022’de 942 milyar dolardı (yaklaşık 15 trilyon lira).

Yıkımın maddi zararına ilişkin tespitlerini aktaran CHP’li Öztrak’a göreyse bu rakam 126,3 milyar dolar. ANKA’nın haberine göre depremlerin neden olduğu ekonomik ve sosyal kayıpları, olabilecek en geniş şekliyle kalem kalem çıkardıklarını kaydeden Öztrak, şöyle devam etti:

“Bizim tahminlerimize göre deprem nedeniyle konut ve işyeri kaynaklı hasar, 44,2 milyar dolar. Mobilya, beyaz eşya gibi ev eşyalarındaki kayıplar 6,6 milyar dolar. Binek araç kaybı 1,5 milyar dolar. Altyapı, tarım, sanayi, hizmet sektörlerinde fiziki hasar 24,3 milyar dolar. Üretim faaliyetlerindeki azalma nedeniyle oluşacak kayıp 13,3 milyar dolar. Yıkım, hafriyat, iaşe, idame için yapılacak cari harcamalar, 18,9 milyar dolar. Beşeri sermaye kaybımız 17,6 milyar dolar. Deprem nedeniyle sırtlanacak toplam maliyet 126,3 milyar dolar.”

128 milyar dolar hatırlatması

TL’nin döviz karşısındaki değer kaybını engellemek için Merkez Bankası’ndan eritilen 128 milyar doları hatırlatan Öztrak, rakamın büyüklüğüne dair “Şimdi umarım herkes daha iyi anlamıştır” dedi.

Öztrak, bu paralar, bugün Hazine’nin, Merkez Bankası’nın kasasında dursaydı, depremin yarattığı yıkımın çok daha rahat göğüslenebileceğini vurguladı.