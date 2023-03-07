BM tahmini: Depremlerin faturası 100 milyar doları geçecek

Binleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP), Kahramanmaraş merkezli depremlerin faturasının 100 milyar doları (yaklaşık 2 trilyon lira) geçeceğini duyurdu.

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Türkiye’nin gayri safi mili hasılası 2022’de 942 milyar dolardı (yaklaşık 15 trilyon lira).

Deprem bölgesindeki 11 şehirde yıkık ve acil yıkılacak (ağır hasarlı) bina sayısı 232 bin olarak güncellenmişti. 40 bin de orta hasarlı bina bulunuyor.

BMKP yetkilisi Louisa Vinton, deprem bölgesini ziyaretinin ardından gazetecilerin soruların yanıtlarken, Hatay için, “Kıyamet sonrası gibi” ifadesini kullandı.

Vinton, “İhtiyaçların ucu bucağı yok ama kaynaklar sınırlı” dedi.