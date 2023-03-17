Erdoğan: Finlandiya’nın NATO üyeliği için Meclis’teki süreci başlatmaya karar verdik

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yle Ankara’da ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO üyeliğine ilişkin Meclis’teki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

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Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarete gelen Niinistö’yle Cumhurbaşkanlığı’nda görüştü. Erdoğan ve Niinistö, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan burada Finlandiya’nın NATO üyeliği için Meclis’teki süreci başlatacaklarını duyurdu: “Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik.”

Cumhurbaşkanı, İsveç’le görüşmeleri ‘ittifakın prensipleri ve Türkiye’nin terörle mücadeledeki yaklaşımları temelinde’ sürdüreceklerini söyledi.

Niinistö de “Tüm Finlandiyalılar için çok önemli bir haber bu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

‘İsveç teröristleri vermedi’

Konuşmaların ardından Erdoğan, Finlandiyalı bir gazetecinin “Finlandiya, İsveç’ten farklı olarak ne yaptı” sorusunu şöyle yanıtladı: “İsveç’e karşı farklı bir yaklaşımımız yok ancak İsveç teröristlere kucak açtı. Sürekli olarak PKK, YPG, PYD uzantıları Stockholm Caddesi’nde gösteri yapıyor. Başbakana (Ulf Kristersson) da bunları söyledik. 120 civarında teröristin listesini verdik. Başbakan iyi bir insan ama bu teröristleri bize vermediler, veremediler. Böyle olunca İsveç’e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya’da bu tür eylemler olmadığı için İsveç’ten ayırmak zorunda kaldık.”

Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı’ndan kendisine yazı geldiğini yazıyı Meclis’e gönderdiğini söyledi: “Bundan sonrası komisyon ve genel kurul. Temennim seçim öncesi yetiştirmek.”

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda ‘endişeleri olduğunu’ kaydetmişti.

Haziranda İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi, İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye’ye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine Finlandiya’nın üyeliğini onaylayabileceklerini ama İsveç’in ‘destek beklememesi gerektiğini’ söylemişti.

Reuters’a konuşan iki Türk yetkiliyse, Finlandiya’nın üyeliğinin 14 Mayıs seçimlerinden önce onaylanabileceğini söylemişti.