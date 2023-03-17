Yiğit Bulut Reuters haberine köpürdü: Eskiye dönmeyeceğiz

Ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut, Reuters haber ajansının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni ekonomi modeli’nden vazgeçeceğine dair haberini hedef aldı.

Yiğit Bulut. (AA)

Erdoğan’ın Çin’den feyz alıp uygulamaya koyduğu ekonomi modelinde ‘Türkiye’nin uçacağı’ söyleniyordu ama tersi oldu. Ekonomistlerin mantıklı açıklama bulamadığı model yüzünden yabancı yatırımcılar da ülkeyi terk etti.

Reuters’ın geçtiği haberdeyse Erdoğan’ın yeni seçim beyannamesi hazırlıkları hakkında konuşan bir hükümet yetkilisi, “Piyasa dışı uygulamalara dair hiçbir işaret beyannamede yok” demişti.

Erdoğan’ın beyanname üzerinde son çalışmaları yaptığına dikkat çeken AKP’li üst düzey bir yetkili de şunları kaydetmişti: “Seçim beyannamesi son dönemde uygulanan ‘Yeni Türkiye ekonomi modeli’ne hiçbir atıfta bulunmuyor. Tamamen eski Ak Parti’nin savunduğu ilkeler enflasyonla mücadele, kamuda hesap verilebilirlik, ihalelerde şeffaflık gibi çeşitli vurgular var.”

Yiğit Bulut köpürdü

Yiğit Bulut’unsa bu açıklamalara itiraz etti. Reuters’ı suçlayan Bulut, Twitter’daki paylaşımlarında şunları yazdı:

*Her fırsatta Türkiye aleyhine haber yapmak ve özellikle kafa karışıklığına yol açmak adına haberler kurgulayan Reuters, yine bir skandala imza atmış ve parti beyannamelerini elde ettiği iması yaparak, başarıyla uygulanan mimarının ve uygulayıcısının bizzat sayın cumhurbaşkanımız olduğu ‘Türkiye Ekonomi Modeli’nin terk edileceğini ve eski tip ortodoks ‘faiz yükselt’ modeline geri dönülerek ‘küresel emperyal kurumlara’ uyma taahhüdüne girileceğini iddia etmiş.

*Amerika’daki gelişmeler ve tartışmalar ortodoks neo liberal modellerin çöktüğünü ortaya koyarken, faiz yükseltmenin bir araç olmadığı kanıtlanırken, sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu modelin ‘eskiye dönüş amacıyla’ terk edileceğini iddia etmek külliyen yalan, manipülasyona yönelik bir adım ve kötü niyettir!

Piyasa dışı ekonomi politikalarının en ateşli savunucularından olan Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve cumhurbaşkanı danışmanı, aynı zamanda kamu varlıklarını ‘yutan’ Türkiye Varlık Fonu’nun da yönetim kurulunda.