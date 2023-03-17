ORC anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor, CHP birinci parti

ORC Araştırma’nın anketine göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanıyor. Ankete göre CHP birinci parti.

Fotoğraf: AA

Şirketin Twitter hesabından paylaşılan anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 53,1’le ilk turda seçimi kazanıyor. Rakipleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 42,3, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 3,1 ve Sinan Oğan yüzde 1,5 oy alıyor.

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Parti bazında oy oranlarıysa şöyle:

CHP yüzde 28,3

AKP yüzde 28,1

İYİ Parti yüzde 11,7

HDP yüzde 9,3

MHP yüzde 6,3

Gelecek yüzde 2,5

Memleket yüzde 2,3

DEVA yüzde 2

BBP yüzde 1,6

Zafer yüzde 1,5

TİP yüzde 1,5

TDP yüzde 1,3

YRP yüzde 1,2

BTP yüzde 1

Diğer yüzde 1,4

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MAK anketi: Kılıçdaroğlu 5 puan önde, kararsızların tamamına yakını HDP’li

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat dün, düzenledikleri son ankette Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın 5 puan önünde çıktığını açıklamıştı.

Kulat, katılımcıların yüzde 8’inin cumhurbaşkanlığı seçiminde kararsız olduğunu, bunun da tamamına yakınının HDP’li olduğunu da eklemişti.

Geçen haftaki anketler

Aksoy Araştırma’nın 8 Mart’ta yaptığı anket, yüzde 44,4 oy desteği olan Erdoğan’a karşı Kılıçdaroğlu’nun yüzde 55,6 oy potansiyeli olduğunu gösterdi.

Aynı ankette millet ittifakının milletvekili seçiminden yüzde 44,1, HDP’nin yüzde 10,3 oy alabileceğini ortaya kondu. Öte yandan cumhur ittifakı temsilcileri AKP ve MHP’nin oy oranı yüzde 38,2 oldu.

ALF ve Piar

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının ardından 6-7 Mart’ta ALF Araştırma tarafından yapılan ankette de benzer sonuçlar çıktı. Bu ankette Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 55,1, Erdoğan’ın oyu yüzde 44,9 olarak ölçüldü.

Piar Araştırma’nın 10 Mart’ta yayımlanan anketine göreyse Kılıçdaroğlu yüzde 57,1’le Erdoğan’ın yüzde 42,9’luk oy potansiyelinin çok ilerisinde görünüyor.

ORC

Bir başka anket şirketi ORC Araştırma’nın Kılıçdaroğlu’nun resmi olarak adaylığının açıklanması öncesine denk gelen 4-6 Mart tarihlerinde düzenlediği araştırma sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 56,8, Erdoğan yüzde 43,2 seviyesinde.