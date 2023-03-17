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Yaramazlara biraz batar!

LeMan, Erdoğan’a ‘İnce dansı’ yaptırdı

Karikatür dergisi LeMan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a cumhurbaşkanlığı aday adaylığını ilan eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yle özdeşleşen dansı yaptırdı.

Tuncay Akgün imzalı karikatürde, İnce’nin adaylığı müjdesini Erdoğan’a İletişim Başkanı Fahrettin Altun veriyor.


Elinde ‘Trol’ başlıklı bir dosya tutan Altun, Erdoğan’a “Efendim, İnce adaylığını açıkladı. TikTokçu Z kuşağı da anketleri kıpırdattı biraz” derken; Erdoğan “O zaman dans” diye yanıt veriyor.

Karikatür: LeMan (Twitter)

Son anketler millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de seçim ikinci tura kalabilir. Buna karşılık İnce’nin adaylığını destekleyenler gibi çekilmesi için çağrıda bulunanlar da var.

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