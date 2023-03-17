Müzisyen Gökhan Özoğuz da İnce’nin adaylığına karşı: Amacı oy bölmek

Müzisyen Gökhan Özoğuz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin amacının oy bölmek olduğunu öne sürerek, “Yeni Türk siyaseti daha temiz olmalı” dedi.

Son anketler millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de seçim ikinci tura kalabilir. Buna karşılık İnce’nin adaylığını destekleyenler gibi çekilmesi için çağrıda bulunanlar da var.

İnce’nin adaylığına karşı çıkanlara Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da katıldı.

Özoğuz, Twitter hesabından İnce’nin şu sözlerini paylaştı: “Seçim ikinci tura kesin kalacak. Diyelim ki Erdoğan’la ben kaldım. Kılıçdaroğlu’na verilen oylar bana gelir, ben kazanırım. Kılıçdaroğlu ile ben kalırsam, yine ben kazanırım. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu kalırsa seçim riske girer.”

Müzisyen bu sözler üzerine şu yorumu yaptı: “Sayın Muharrem İnce size bu halk asla oy vermeyecek! Çünkü amacınız oy bölmek ama o da olmayacak. Son dönem sosyal medya çalışmalarınız var onlar da işe yaramayacak çünkü sahteler ve laflarla göz boyamaları kaldıracak yerimiz kalmadı. Artık yeni Türk siyaseti daha temiz olmalıdır!”