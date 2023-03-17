Öldürülen Diyarbakır baro başkanı Tahir Elçi’nin eşi ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Elçi CHP’ye katıldı. Elçi’nin rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Fotoğraf: CHP

Partinin açıklamasına göre Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında Türkan Elçi ve oğlu Arda Arin Elçi’yle görüştü.

Kılıçdaroğlu görüşmede CHP’ye katılan Türkan Elçi’ye parti rozetini taktı.

Görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da katıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz geçen hafta, Türkan Elçi’ye CHP tarafından Diyarbakır milletvekilliği önerildiğini iddia etmişti.

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan Türkan Elçi’ye parti rozeti taktı. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu. 2/2 pic.twitter.com/VElHR0l9oi — CHP Fotoğraf Servisi 🇹🇷 (@CHPfotograf) March 17, 2023

Elçi, 28 Kasım 2015’tet çatışmaların yoğunlaştığı Diyarbakır’ın Sur ilçesi, Balıkçılarbaşı semtinde, silahlı çatışmalarda tahrip olan tarihi Dört Ayaklı Minare’nin önünde, savaşların tarihe ve insanlara verdiği zarara dikkat çeken açıklamasının ardından, iki PKK’lı ve polislerin arasındaki bir çatışmanın ortasında vurulmuştu.