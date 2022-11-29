AKP ve MHP’nin oylarıyla: Tahir Elçi’nin ölümünün araştırılmasına ret

HDP’nin öldürülen Diyarbakır Baro başkanı Tahir Elçi’nin ölümünün araştırılması için TBMM Genel Kurulu’nda verdiği grup önerisi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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Elçi, 28 Kasım 2015’tet çatışmaların yoğunlaştığı Diyarbakır’ın Sur ilçesi, Balıkçılarbaşı semtinde, silahlı çatışmalarda tahrip olan tarihi Dört Ayaklı Minare’nin önünde, savaşların tarihe ve insanlara verdiği zarara dikkat çeken açıklamasının ardından, iki PKK’lı ve polislerin arasındaki bir çatışmanın ortasında vurulmuştu.

ANKA’nın haberine HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, cinayetinin açığa çıkarılmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Aslında cinayetin faillerinin ortaya çıkarılmamasının istendiğini ördük, olay yerine su sıkılmıştı. Olaydan 3,5 ay sonra olay yeri inceleme yapılabilmişti. İddianameyse 4 yıl 6 ay sonra kabul edilebilmişti. İlk duruşma ise 5 yıl sonra yapılmıştı. 2 yılda 6 duruşma yapılmış ama son celse ne hikmetse 8 ay sonrasına ertelenmiş. 8 ay sonrasına ertelenme durumu da net bir şekilde adil bir yargılanma olmadığını, dosyanın sürüncemede bırakılarak, faili meçhul listesine de Tahir Elçi dosyasının da eklenmek istediğini bize göstermekte. Heyet bu dosyayı faili meçhule bırakmak istiyor. Duruşmaya birkaç gün kala Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar vermişken, her ne hikmetse bir ara kararla bu ara kararından vazgeçiyor. Bu bize birlerinin bu dosyaya müdahale ettiğini gösteriyor.”

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da AKP’nin Elçi cinayetinde ‘siyasal ortaklığı ve sorumluluğu’ duğunu söyledi.

Öneri, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.