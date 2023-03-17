Savcı Sayan ‘Erdoğan’ın talimatıyla’ istifa etmiş

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘emriyle’ milletvekili olmak için görevinden istifa ettiğini söyledi.

Savcı Sayan. (AA)

Savcı Sayan, belediye başkanlığından istifa etti. İstifanın AKP Genel Merkezi’nden ‘kriz’ çıkardığı öne sürülürken, Sayan kararı Erdoğan’ın ‘emri’ doğrultusunda aldığını söyledi.

Oda TV’den Uğur Can Biçer’e konuşan Sayan, “Cumhurbaşkanımız bana Meclis’te olmanız gerekiyor dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim” dedi.

Sayan, ‘Ağrı’yı Savcı beyle kazandık. Kalsa daha iyi’ diye bazı yorumların geldiğini bunun dışında karara itiraz gelmediğini öne sürdü: “Milletvekili olmak, ulusal siyaset yapmak istiyordum, aday olmayacağımı söylemiştim zaten.“