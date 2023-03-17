Ahmet Ümit’in ‘Başkomser Nevzat / Tapınak Fahişeleri’ kitabına sansür: Müstehcenmiş

Yazar Ahmet Ümit, ‘Başkomser Nevzat / Tapınak Fahişeleri’ isimli kitabının ‘müstehcen’ bulunduğunu belirterek sansürlendiğini duyurdu.

Ümit, kitabının sansürlenmesini Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eleştirdi.

“Tapınak Fahişeleri adlı kitabıma sansür geldi. Kitap müstehcenmiş… Sanatı, baskıyla engellemek rüzgarı hapsetmeye benzer. Asla başaramazsınız.”

Tapınak Fahişeleri adlı kitabıma sansür geldi. Kitap müstehcenmiş… Sanatı, baskıyla engellemek rüzgarı hapsetmeye benzer. Asla başaramazsınız. pic.twitter.com/jPw7vc3W0I — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) March 17, 2023

Medyascope‘ta yer alan habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Ümit’in, ‘Başkomser Nevzat / Tapınak Fahişeleri’ isimli kitabının ‘içerisinde yer alan bazı ifade, tasvir ve görsellerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna ve 1117 sayılı Kanun’un 3266 sayılı Kanun’la değişik dördüncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına’ karar verdi.

İlgili maddeye göre kitap ancak ‘içi görülmeyen zarf veya poşet içinde’ satılabilecek. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin ismi ve ‘Küçüklere zararlıdır’ ibaresinden başka hiçbir yazı ve resim olmayacak.

Damgalanan eserle ilgili kısıtlamalar şöyle:

*Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.

*Dükkanlarda, cemakanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez.

*Bir yerden bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz.

*Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan edilemez, satışı için reklam ve propaganda yapılamaz.

*Para mukabili veya parasız küçüklere gösterilemez, verilemez ve hiçbir suretle okul ve benzeri yerlere sokulamaz.