70 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi Kızılay şube başkanı çıktı

Adıyaman’da yıkılan Süeda Kent Sitesi’nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Adıyaman merkez oldu.

Yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 70 kişinin hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi’nin müteahhidi Bulut bugün kent merkezinde gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre Bulut, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Artı Gerçek’ten Onur Öncü’nün haberine göre Bulut’un Kızılay’ın Adıyaman şube başkanı olduğu ortaya çıktı.

Kızılay’ın internet sitesinde Adıyaman Şube Başkanı olarak hala Mehmet Murat Bulut’un ismi yer alıyor.