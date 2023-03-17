Boğaziçi yönetimi, 30 yıllık forumu eleştiriler nedeniyle kullanışsız hale getirdi

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, yaklaşık 30 yıldır varlığını sürdüren akademisyen e-posta forumunu, eleştirel mesajlardan dolayı fiili olarak kullanışsız hale getirdi.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi hocalarının 1990’lardan beri kullandığı ‘Instforum’ adlı e-posta grubunda mesaj paylaşılması rektörlük tarafından engelleniyor.

Bu forum, üniversitenin resmi bir duyuru grubu değil. Kurulduğundan beri bir yere bağlı olmayan, moderasyonsuz bir gruptu. Forum sadece Boğaziçi Üniversitesi bilişim altyapısından destek alıyor. Bunun haricinde üniversite yönetimi veya imkanlarıyla bir bağlantısı yoktu.

Akademisyenler burada fikir alışverişinde bulunabiliyor, yeri geldiğinde rektörler dahil üniversite ve yöneticileriyle ilgili eleştirilerini paylaşıyordu. Forum, akademisyenlerin fikirlerini paylaşabileceği, iletişim kurabileceği ve özgürce tartışabileceği kampüs, sınıf gibi ortam sağlıyordu.

‘Kayyım rektör’ Naci İnci döneminde onlarca akademisyen, rektörlüğün talimatıyla forumdan çıkartıldı. Forumdan çıkartılan akademisyenler İnci’nin hoşuna gitmeyen eleştirilerde bulunuyordu. Genellikle, çıkartılan akademisyene gerekçe paylaşılmıyor, çıkarıldığına dair bildirim yapılmıyordu. Forumda paylaşılan mesajlardan dolayı soruşturma geçiren akademisyenler de var.

Şimdiyse, forumda bulunan akademisyenlerin tamamının mesaj paylaşması fiili olarak engelleniyor.

Akademisyenlerin Diken’e aktardığına göre forumun moderasyonu okulun medya ve iletişim koordinatörlüğüne alındı. Koordinatörlük, İnci döneminde kuruldu ve rektörlüğe bağlı.

Akademisyenlerin foruma gönderdiği mesajlar, grup içerisinde dağılmıyor yani forumun üyeleri gönderilen mesajları göremiyor çünkü mesajların dağılması için moderasyonun yani rektörlüğün veya görevlendirilen kişinin mesajları onaylaması gerekiyor.

Yaklaşık 10 gündür de forumda hiçbir mesaj paylaşılamıyor çünkü mesajlar onaylanmıyor. Forum varlığını sürdürmeye resmen devam etse bile fiili olarak kullanışsız hale getirildi.

Okul yönetimiyse, forumun moderasyonunun medya ve iletişim koordinatörlüğüne alındığını açıklamadı. Akademisyenler, gönderdiği mesajların diğer üyeler tarafından görüntülenememesini ilk başta teknik bir sorun olarak değerlendirdi. Akademisyenler işin aslını araştırınca bu gerçeğe ulaştı.

Okul yönetimiyse, akademisyenlerin bu konudaki ısrarlı sorularına rağmen herhangi bir açıklama yapmamaya devam ediyor.