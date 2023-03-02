Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerin yurttan atılması ‘kolaylaştırıldı’

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi, depremin ikinci gününde yurtlar yönetmeliğini değiştirmiş. Yeni yönetmelikle öğrencilerin yurtlardan atılması kolaylaştı.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Bugünkü Resmi Gazete’yle Boğaziçi Üniversitesi’nde 20 Eylül 2007‘den beri yürürlükte olan yurtlar yönetmeliği kaldırıldı. Sonrasında üniversitenin yurtlarla ilgili internet sitesinde yeni yönetmelik yayınlandı.

Yönetmelik 8 Şubat‘taki üniversite yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş. Yani, üniversite yönetimi depremin ikinci gününde öğrencileri yurtlardan nasıl atacağını tartışmış.

Yeni yönetmelikte dikkat çeken değişiklikler bulunuyor. Özellikle muhalif öğrencilerin ucu açık ifadelerle yurtlardan atılmasının önü açılmış.

Yönetmelikte muğlaklık

Yönetmeliğe eklenen yeni maddeler, öğrencileri ucu açık bir cezalandırma süreciyle karşı karşıya bırakıyor.

Eski yönetmelikte uyarı, kınama, yurttan uzaklaştırma ve çıkarma olarak dört çeşit ceza ve bu cezaların karşılığı davranışlar bulunuyordu. Yeni yönetmeliğin düzeni de bu şekilde ama eskiye nazaran muğlak.

Yönetmelikteki her cezanın sonuna “Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak” maddesi eklenmiş, yani yönetimin ‘takdiriyle’ her türlü davranış, yönetmelikte yer alan davranışlarla ilişkilendirilip öğrencilere ceza yağabilir.

Sosyal medya paylaşımı yurttan atılma gerekçesi yapılabilir

Önceki yönetmelikte olmayıp yeni yönetmelikte yurttan atılma sebebi olarak gösterilen en dikkat çeken maddelerden biri şu şekilde: “Basın, sosyal ve görsel medyada diğer öğrencilere, personele, kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine hakaret etmek veya aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak…”

Boğaziçi Üniversitesi’nde, ‘kayyım rektör’ü protesto eden sosyal medya paylaşımları yüzünden birçok öğrenci soruşturma geçiriyor. Kayyım rektörün atadığı isimler, öğrencilere ceza yağdırıyor.

Bir söylemin gerçeğe aykırı olup olmadığının da kim tarafından denetleneceği meçhul. Örneğin, eylül-ekim aylarında Boğaziçi’nde patlak veren yurt krizinde yüzlerce öğrenci kendilerine yurt çıkmadığını belirtirken okul yönetimi bunların yalan ve karalama olduğunu söylüyordu.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yöneticiler hakkında ortaya atılan söylemlerin de gerçek olup olmadığına kimin karar vereceği belirsiz.

Yürüyüş, direniş ve boykot da ceza kapsamında

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler ‘kayyım rektör’ü protesto etmek için eylem düzenliyor. Bunun haricinde Onur Yürüyüşü gibi yürüyüşler düzenleniyor. Öğrenciler ayrıca, eylemlerle ilgili fikir alış verişinde bulunmak için forumlar da düzenliyor.

Yeni yönetmelikte bunlar da yurttan atılma sebebi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasasında ifadesini bulan niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini teşvik etmek, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak…”

İçki içmek de atılma nedeni

Eski yönetmelikte yurtta ‘alkollü içki’ kullanmanın veya bulundurmanın cezası kınamaydı. Yeni yönetmelikteyse bunun cezası yurttan atılma. Kapsam da genişletildi. Sadece yurtta değil, okul sınırları içerisinde içki içmenin cezası yurttan atılma.

Boğaziçi’yle sınırlı değil

Maddenin kapsamı sadece Boğaziçi’yle sınırlı değil. Diğer bir deyişle, sosyal medyada siyasi görüşüyle uyumlu paylaşımları nedeniyle öğrenciler yurtlardan atılabilir.

Yönetmelik, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla yöneticilerini de kapsıyor.

ODTÜ’de de benzer şekilde yurt yönetmeliği kaldırılmış ve muhalif öğrencilerin ucu açık maddelerle yurttan atılmasının önü açılmıştı.