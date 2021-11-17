Akşam Postası / 17 Kasım 2021

Üst düzey AKP’li anlattı: Erdoğan’ın amacı ne?

Diken’e konuşan üst düzey bir AKP’linin aktardığına göre Erdoğan, yüzde 50+1’in tartışılmasını bizzat kendi istiyor. Aynı isim, Çiçek’in açıklamasının da Erdoğan’dan bağımsız okunmaması gerektiğini söyledi.

‘Ekonominin kitabını yazan’ Erdoğan konuştu, TL eridi

Dolar/TL, dünü yüzde 4’e yakın yükselişle kapattıktan sonra bu sabah da gözünü rekorla açtı. Öğleden sonra ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Faizle mücadele sürecek” demesinin ardından dolar 17.27 itibariyle 10,62 seviyesinde. Zirveden satışlar gelse de düzeltme denemelerinin sınırlı kaldığı görülüyor. Avro ve sterlinde de rekorlar tazelendi.

Düzce’de deprem: İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Düzce’de saat 15:40’da deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre kentlerde de hissedildi.

Ekonomi gündemiyle toplanan Akşener ve Kılıçdaroğlu’ndan çağrı: Acil erken seçim

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında erken seçim çağrısında bulundu.

İstanbul’da ev fiyatı en çok Kadıköy’de arttı

İstanbul’da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe yüzde 95,3’le Kadıköy. Yıllık metrekare fiyatlarındaki değişime göre en az fiyat artışı ise Fatih’te.

Bitcoin’i ‘balon’ olarak görenlerin oranı düşüşte

Bank of America’nın global fon yöneticileri anketine katılanların dörtte biri Bitcoin fiyatının gelecek 12 ayda 75 bin doları geçmesini bekliyor. Bitcoin’i balon olarak görenlerin oranında da önemli azalma var.

Maçka Parkı’nda doktorun boğazını kesen saldırgana 11 yıl hapis

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Maçka Parkı’nda doktoru yaralayan saldırgana 11 yıl hapis cezası verildi.

‘Mükemmel sarılma’ için ideal süre belli oldu

Britanya’nın başkenti Londra’daki bir grup psikolog tarafından yapılan araştırmaya göre mükemmel bir sarılma için kollarınıızı nasıl tuttuğunuz önemli değil ancak süresi önemli.