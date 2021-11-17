Ekonomi gündemiyle toplanan Akşener ve Kılıçdaroğlu’ndan çağrı: Acil erken seçim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında erken seçim çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Görüşmeye ittifak ortaklarının ekonomi kurmaylarıyla katılması dikkat çekti.

Görüşme sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Ülkeyi yönetemiyorsun, daha fazla savurmayın. Bir an önce seçime gidilmeli. Yeni hükümet gelmeli” dedi. İYİ Parti lideri Akşener de “Seçimden başka çare yok” sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun sözlerini katıldığını belirtti.

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısındaki faiz açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Lirası, olağanüstü değer kaybediyor. Fakat çözüm üretecek organ yok Türkiye’de. Normalde Merkez Bankası’nın fiyat istikrarıyla uğraşması gerekirken işini bırakmış, dövizin yükselmesine izin vermiş durumda. Nasıl olurda, sadece seyirci durumda kalır? Rezervi yok, 128 milyar doları buharlaştırdılar. Nereye gittiği hala belli değil. Birisi çıkıp açıklama yapsın istiyoruz, karşımızda bir duvar var. Bizlerde sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak bir araya geldik.

Bütün fatura vatandaşa çıkıyor, Saray’dakilerin keyfi yerinde. Böyle saçmalıklara ekonomi yönetilemez. Yönetemediklerini biliyoruz, yönetemiyorlar. Koskoca bir kurum (Merkez Bankası) sadece Türkiye’de değil dünyada itibarsızlaştırıldı. Milletin sırtına daha fazla yük yükleme. Bir an önce seçime gitmemiz gerekiyor. Sorunların çözülmesini kendine görev gören bir anlayışla sesleniyoruz, bir an önce seçime gidelim. Yeni bir hükümet gelsin, doğru dürüst seçime gidelim.”

“Ekonominin kitabını yazdık” diyen Erdoğan’a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Ya bırak kardeşim kitabı sen milletin defterini dürdün” dedi.

CHP lideri kendisine gelen bir soru üzerine Erdoğan’a ‘Merkez Bankası’nı kendisine bağlamasını’ tavsiye etti.

‘Ekonomisi iyi olmayan ülkeler bağımsız olamaz’

Kılıçdaroğlu’nun ardından konuşan Akşener de CHP liderinin seçim çağrısına katıldığını belirtti.

Akşener, ‘ekonomisi iyi olmayan ülkelerin bağımsız olamayacağını’ söyledi. Görüşmede çare arayışının konuşulduğunu belirtti.

‘Merkez Bankası başkanının yazlık ve kışlık değiştiği için ömrünü doldurmuş gibi göründüğünü’ belirten Akşener sözlerinin devamında, şunları kaydetti: “Gittikçe ağırlaşan bu ekonomik tabloyu, tahminimizden öte vatandaşlarımızı etkilediğini, bu ‘şahsım’ hükümetinin, ülkemizi aşıracak, kaçıracak söylemlerinin, tam tersi ülkemizi yere çaktığı büyük bir problemle karşı karşıyayız.

Ekonomisinin iyi olmayan devletlerin, bağımsızlığının da olmayacağını bilen insanlar olarak, ‘Vatandaşlarımıza çare gösterebilir miyiz’ diye konuştuk. Ekonomi kitabı yazıp bununla övünen, devleti kendi gibi gören, kişiye bağlı hükümet sisteminin Türkiye’yi getirdiği nokta ortada. Bir araya gelip, acil çözüm reçetelerini ortaya koyup, çözüm aradık. Acil seçim çağrısına katılıyorum. Tarafsız şekilde seçimlerin yapılması lazım.”

Akşener, iki partinin ekonomi kurmaylarının birlikte çalışma yürüteceklerini açıkladı ve şöyle devam etti: “Erdoğan’a memleket masasını topla demiştim. Bugün bu çağrıyı yapmam lazım ama o günden ağzım yandığı için artık yolun sonu görünmüştür. Daha fazla yıkıma, yoksulluğa; eğitime erişememe konusunda büyük bir problemle karşı karşıyayız. Bütün bunlardan çıkılmasını tek yolu seçimlerin yapılması, milletimiz kimi tercih ediyorsa ona saygı duyulması gerekiyor.”

Gündemdeki yüzde 50+1 tartışmalarının da sorulması üzerine değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Hangi oranı getirirlerse getirsinler; bu millet bunlardan bıktı, bunlar artık gidici” dedi.