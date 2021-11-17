Bilim kurulu üyesinden uyarı: Vaka sayısını 25-30 binlerde tutamayacağız

Prof. Dr. Levent Akın, Avrupa’dan genellikle iki-üç hafta sonra Türkiye’de de vakaların arttığını söyleyerek, “Benim endişem; Türkiye’de de bir süre sonra özellikle aralık ayına doğru vaka artışını artık 25-30 binlerde tutamayacağız, biraz daha yükselmeye başlayacak” dedi.

Avrupa’nın birçok ülkesinde Covid-19 vakaları rekor seviyelerde artarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa direktörü yeni dalgayı ‘endişe verici’ olarak tanımlamıştı.

Aşılama hızında istenilen noktaya ulaşamayan Türkiye’de de vaka sayıları kısıtlamaların kaldırılmasından itibaren artışa geçmişti.

‘Vakalar biraz daha yükselmeye başlayacak’

DHA’ya konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Akın, Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde aşılama oranlarının yüzde 60 oranlarında, Türkiye ile benzer olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi: “Ama iki doz aşı oldular. Bir süre sonra aşının etkisi azaldığı için bugün Almanya, Belçika, Hollanda ciddi olarak bir vaka artışı sorunu yaşıyor. Neden? Kişiler önlem almıyorlar. Özellikle oralarda maskesiz dolaşmak serbest. Aşının da koruyuculuk etkisi bir düzeye kadar geliyor. Arkasından da vaka sayıları artıyor. Eldeki epidemiyolojik veriler doğrultusunda, Avrupa’da vaka artışı olduktan yaklaşık bir-iki hafta sonra genellikle iki-üç hafta sonra Türkiye’de de vakalar artıyor. Bu konuda Türkiye biraz daha geriden geliyor. Onun için benim endişem Türkiye’de de bir süre sonra özellikle aralık ayına doğru biz vaka artışını artık 25-30 binlerde tutamayacağız, biraz daha yükselmeye başlayacak.”

‘Farklı önlemler gündeme gelebilir’

Akın, farklı önemlerin vaka artışları durumunda gündeme gelebileceğine işaret etti: “Aşısızlar için önlem alan kuruluşlar var. Haftada 2 defa haftanın belirli günlerinde PCR testi yaptırmaları öneriliyor. Vakalar kontrol dışına iyice çıkarsa kontrol edilemeyecek gibi rakamlar olursa belki bu tip uygulamalar biraz daha sıkılaştırılabilir. Özellikle gençlerde hastalık daha hafif geçiyor; ancak çok ağır olup da kaybettiğimiz pek çok genç var. Toplumun tamamının aktif olarak koruma programlarının içerisinde yer alması lazım”.

‘İkinci dozdan sonra aşı olmayanlarda da ölümler başladı’

Profesör, özellikle tek doz ya da iki doz Sinovac aşısı olmuş olanların üç ay geçtikten sonra muhakkak ekstra doz yaptırmaları gerektiğini kaydetti. Bu konuda büyük eksiklik olduğunu ve bu kişilerin aşılarını tamamlaması gerektiğini belirten Akın, “‘Ben 2 doz aşı oldum’ deyip de bundan sonra aşı olmayacağını düşünenler hastalıkla karşılaştığında hastalığın beklenen tablosu ortaya çıkabiliyor. Ağır vakalar, ölümler bunların arasında da olmaya başladı. Bu önemli noktalardan birisi” dedi.