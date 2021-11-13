Prof. Ceyhan: Sağlıklı genç yetişkinlerde 3’üncü doz gerekliliği yeniden tartışılabilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Ek önlemler alıp virüs yoğunluğu sürekli düşük tutulabilirse, sağlıklı genç yetişkinlerde 3’üncü doz gerekliliği yeniden tartışılabilir” dedi.

Dünya genelinde varyantların Covid-19 vakalarını yeniden artışa geçirmesi nedeniyle bazı ülkeler üçüncü doz aşılamaya geçmişti.

Türkiye’de mRNA temelli BioNtech ile inaktif aşı Sinovac kullanılıyor. Sinovac aşısı yaptıranlara yaz aylarından itibaren üçüncü doz aşı hakkı tanınmıştı.

Geçtiğimiz hafta yapılan bilim kurulu toplantısı sonrası, iki doz BioNTech aşısının üzerinden altı ay geçen 18 yaş ve üzeri herkesin hatırlatma dozunu yaptırabileceği açıklanmıştı.

‘Yeniden tartışılabilir’

Britanya’da yapılan bir araştırmayı paylaşan Prof. Dr. Ceyhan, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların altıncı aydan itibaren ek doz yaptırmaları gerekliliğine dikkat çekerken, 18-65 yaş arasındakilerle ilgili olarak şunları söyledi: “18-65 yaş arası için ABD’de Simpson paradoksu (dış faktörler nedeniyle yanıltıcı sonuç) olasılığı tartışılıyor. Örneğin araştırmanın farklı virüs yoğunluğu veya mevsim dönemlerinde yapılması sonucu etkileyebilir. Şu anda ülkemizde çok yoğun virüs dolaşımı olduğundan, bu yaş grubu sağlıklı bireylerin de aşılanması gerekli. Ek önlemler alıp virüs yoğunluğu sürekli düşük tutulabilirse, sağlıklı genç yetişkinlerde 3’üncü doz gerekliliği yeniden tartışılabilir. Ancak aşılama hızımız hala çok yavaş ve maalesef zayıf uyarılar yeterli olmuyor.”