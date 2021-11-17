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Yaramazlara biraz batar!

Kur şoku sonrası benzine zam kapıda

Merkez Bankası’nın (MB) bir faiz indirimine daha gideceği yönündeki beklenti sonrası kurun daha da yükselmesi, benzinde yeni bir zammı gündeme getirdi. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatı 48 ila 52 kuruş artacak.

Fotoğraf: DHA

BloombergHT’nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre zam yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak.


Sektör kaynakları motorinde ve LPG’de ise fiyat artışının doların seyrine göre belli olacağını ifade etti.

Buna göre MB toplantısı sonrasında dolar/TL kuru 10 civarlarında ya da altında kapanış yapması durumunda motorinde zam ertelenecek. Kurun 10,30 TL ve üstü kapanış yapması ve ürün fiyatının düşmemesi durumunda motorine de 33-46 kuruş arası zam gelebilecek.

Yarınki Para Politikalar Kurulu (PPK) toplantısı öncesi piyasa beklentisi MB’nin 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı yönünde.

Dolar/TL bugün günün ikinci yarısı itibarıyla 10,56 ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş durumda.

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