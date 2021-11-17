Dolar/TL’de rekor üstüne rekor

Dolar/TL, dünü yüzde 4’e yakın yükselişle kapattıktan sonra bu sabah 10,45’le rekor tazeledi. Zirveden satışlar gelse de düzeltme denemelerinin sınırlı kaldığı görülüyor. Avro ve sterlinde de rekorlar tazelendi.

TL’deki değer kaybında yarın açıklanacak faiz kararı etkili. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 18’den yüzde 16 seviyesine çekmişti.

Para Politikalar Kurulu (PPK) toplantısı öncesi piyasa beklentisi Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı yönünde.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

Merkez Bankası’nın cari dengeyi odak noktası haline getirmesi ve eylülde cari dengede fazla oluşması da indirim ihtimalini kuvvetlendiren etkenlerden.

Resmi enflasyon rakamlarının yüzde 20’ye dayandığı Türkiye piyasalarında, Merkez Bankası’nın (MB) sert faiz indirimlerine gitmesi ve faiz indirimlerine devam edileceği yönündeki beklenti, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybına yol açan önemli etkenler arasında gösteriliyor.

TL’de bu yılın başındaki 7,30’lu seviyeler hesaba katıldığında yüzde 40’lara varan bir erime var.

Eğilmez: Belirsizlik risk artışı yaratır

Konuyla ilgili iktisatçı Mahfi Eğilmez, ”Belirsizlik risk artışı yaratır. Normal koşullarda bir merkez bankasının bu durumda ne yapacağı haftalar öncesinden belli olur. Bizim Merkez Bankası’nın ne yapacağı karar günü saat 14’e kadar belli olmuyor. Bu belirsizlik risk artışına o da TL’nin değer kaybetmesine yol açıyor” dedi.

Belirsizlik risk artışı yaratır. Normal koşullarda bir merkez bankasının bu durumda ne yapacağı haftalar öncesinden belli olur. Bizim Merkez Bankası'nın ne yapacağı karar günü saat 14'e kadar belli olmuyor. Bu belirsizlik risk artışına o da TL'nin değer kaybetmesine yol açıyor. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) November 17, 2021

Saat 9:45 itibariyle avro kuru 11,80, sterlin kuru ise 14,02’yle tüm zamanların zirvesine ulaşmış durumda.