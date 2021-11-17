Kızılırmak alarm veriyor: Su seviyesi azaldı; adacıklar ortaya çıktı

1355 kilometreyle Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ta su seviyesi gözle görülür düzeyde düştü. Suların çekilmesiyle nehir yatağında adacıklar ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Sivas’ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ’ın güney yamaçlarından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun’dan geçerek Karadeniz’e dökülen Kızılırmak’ta su seviyesi hızla düşüyor. Debideki düşüşün başlıca nedenleri son yıllarda yağışların azalması ve tarım arazilerini düzensiz sulanması.

‘Eskiden coşkulu akardı’

Bölgede yaşayan emekli öğretmen Mustafa Durmuş, çocukluk yıllarında Kızılırmak’ın coşkulu bir şekilde aktığını ve iklim değişikliği sebebiyle su seviyesinin düştüğünü ifade ederek şunları söyledi: “Sivas’tan doğuyor. Büyük bir yay çizerek İç Anadolu’yu sulayarak birçok yerden geliyor. Kırıkkale Yahşihan ilçesindeki ırmak bucağındayız. Irmak o kadar coşkulu, o kadar güzel akar, o kadar insanlar mutlu mesut hem etrafında piknik alanları hem sulama alanları ve içerisinde müthiş güzel balıklar yetişirdi. Bizim çocukluğumuzda hatta kayıkla geçilirdi.”

Durulmuş, ırmağın su debisinin azalmasının öncelikli sebebinin iklim değişikliği olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Irmak çok acıklı durumda maalesef akmıyor. Bizim çocukluğumuzda lezzetli yediğimiz balıklar maalesef yok. Diğer barajlarda yaşayan sazanlar var ama lezzeti kalmadı çünkü su yok, su kirlendi. Biz ayna gibi resmini görürdük ırmağa baktığımız zaman. O kadar güzel o kadar doğal bir akış vardı ki şuanda görüyorsunuz bitmek üzere tahminen 1-1,5 metre ırmak bitmiş. Akıntı bile göremiyorsunuz, bir gölet haline dönüşmüş iklim nedeniyle.”

‘Gürül gürül akmalı’

Kızılırmak’ın Türkiye için bir tarih olduğunu anlatan Durulmuş gördüğü manzara karşısında hüzünlendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bundan daha iyi olmalı, beslemeliyiz, kirletmemeliyiz. Bu adacıklar hiç gözükmezdi. Doğanın intikam almasına katılıyorum. Türkiye’yi besleyen buradan oraya kadar etraftaki bütün sebzeleri meyveleri suluyor. Kızılırmak, Türkiye’nin ekonomisi, güzelliği ve her şeyi ama maalesef gittikçe masumlaşıyor. Daha görkemli olmalı bu ırmak, her yönüyle gürül gürül akmalı ve gürül gürül verimli hale getirilmeli diye düşünüyorum”