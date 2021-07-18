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Kızılırmak’taki balık ölümleri: Nedeni kuraklık kaynaklı oksijen yetersizliği

Kızılırmak’ın Sivas’tan geçen bazı bölümlerinde yaşanan balık ölümlerine, kuraklıktan kaynaklanan oksijen yetersizliğinin yol açtığı belirtildi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre 1,5 ay önce Kızılırmak’ın geçtiği İncesu mevkisinde toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine harekete geçen Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.


Kızılırmak’ta incelemelere devam eden Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Durdu Akdağ, hem su hem de balık numunelerinin sonuçlarının geldiğini belirterek şöyle devam etti: “İlgili numuneleri Ankara’da Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderdik ve herhangi bir zehirlenme belirtisi olmadığı ortaya çıktı. Keza su numunesi de yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Devlet Su İşleri vasıtasıyla inceledi, onda da olumsuz bir sonuç gözlenmedi.”

Balık ölümlerine, aniden artan hava sıcaklıklarına bağlı sudaki oksijen yetersizliğinin yol açtığına dikkati çeken Akdağ, “Yaz aylarında özellikle temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının artmasına bağlı debinin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla suyun durgun olduğu bölgelerde balık popülasyonu fazla olduğu için buralarda oksijen yetersizliğinden balık ölümleri meydana geliyor” dedi.

Akdağ, bölgede seyreden yüksek hava sıcaklığı nedeniyle bundan sonra da lokal balık ölümlerinin yaşanabileceğine işaret ederek, çevre halkının ‘zehirlenme belirtisi’ diye endişeye kapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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