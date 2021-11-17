Düzce’de deprem: İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Düzce’de saat 15:40’da deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre kentlerde de hissedildi.

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Kandilli Rasathanesi’ne göre depremin merkez üssü Düzce, büyüklüğü ise 5,3’tü. Derinliği 13,3 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise büyüklüğünü 5, derinliğini 18 kilometre olarak verdi.

Depremin ardından Düzceliler ev ve işyerlerinden çıkarak meydanlarda toplandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu bilgileri paylaştı: “Düzce’de, saat 15.40’ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun.”

Düzce Valisi Cevdet Atay, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi.

‘Soğukkanlı olun’

Kentin belediye başkanı Faruk Özlü, “Şu ana kadar bize gelen kötü bir haber yok. Olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Vatandaşlarımızdan soğukkanlı olmalarını rica ediyorum. 12 Kasım 1999’daki deprem sonrasında kentte yüksek katlara izin verilmiyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da olumsuz durum yok

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da açıklama yaptı: “İstanbul’umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Düzce merkezli gerçekleşen depremden etkilenen bütün illerimize geçmiş olsun. İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmadı” ifadelerini kullandı.