Akbank genel müdür yardımcısı: Yarından beklentim faizlerin sabit bırakılması

Merkez Bankası’nın yarın duyuracağı faiz kararı hakkında konuşan Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, “Benim yarından beklentim faizlerin sabit bırakılması yönünde ama piyasada 100 baz puana kadar genel bir indirim beklentisi var” dedi.

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Dolar/TL, dünü yüzde 4’e yakın yükselişle kapattıktan sonra bu sabah da gözünü rekorla açtı. Öğleden sonra ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Faizle mücadele sürecek” demesinin ardından dolar 19.02 itibariyle 10,61 seviyesinde. Zirveden satışlar gelse de düzeltme denemelerinin sınırlı kaldığı görülüyor. Avro ve sterlinde de rekorlar tazelendi.

TL’deki değer kaybında yarın açıklanacak faiz kararı etkili. Merkez Bankası (MB) bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 18’den yüzde 16 seviyesine çekmişti.

Alp Keler, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda soruları yanıtladı.

Akbank genel müdür yardımcısı, şunları kaydetti: “Bizde de ister istemez son dönemde faizdeki seyir, kurdaki hareketi etkiliyor. (Merkez Bankası faiz kararı) Benim yarından beklentim faizlerin sabit bırakılması yönünde ama piyasada 100 baz puana kadar genel bir indirim beklentisi var.”

“Dövizin fiyat hareketine uzun vadeli bakmak lazım” ifadesini kullanan Keler, şöyle devam etti: “Ekonomik göstergelere bakmalıyız. Bunlar nedir; alım gücü paritesi, ülkeler arası faiz farkı, Merkez Bankası’nın açıkladığı reel efektif döviz kuru endeksi… Bu seviyelere göre baktığımızda, aslında kurun olması gereken yerlerden çok uzak olmadığını söyleyebilirim.”

Para Politikalar Kurulu (PPK) toplantısı öncesi piyasa beklentisi MB 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı yönünde.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

MB’nin cari dengeyi odak noktası haline getirmesi ve eylülde cari dengede fazla oluşması da indirim ihtimalini kuvvetlendiren etkenlerden.

Resmi enflasyon rakamlarının yüzde 20’ye dayandığı Türkiye piyasalarında, MB’nin sert faiz indirimlerine gitmesi ve faiz indirimlerine devam edileceği yönündeki beklenti, TL’nin dolar karşısındaki değer kaybına yol açan önemli etkenler arasında gösteriliyor.

TL’de bu yılın başındaki 7,30’lu seviyeler hesaba katıldığında yüzde 40’lara varan bir erime var.