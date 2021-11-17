Tekirdağ’da HDP ilçe başkanlığında arama: Altı gözaltı

Tekirdağ’da polis ve jandarma ekipleri, HDP Çerkezköy İlçe Başkanlığı’nda arama yaptı. Altı kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre polis ve jandarma ekipleri, Özcan Sokak’taki HDP İlçe Başkanlığı binasına geldi.

Aramanın gerekçesi, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın 7 Kasım’da Çerkezköy’de gerçekleştirdiği mitingde ‘bir kişinin yasa dışı pankart açması’ olarak belirtildi.

Mitingde ‘yasa dışı pankart’ açtığı iddia edilen kişinin evinde de arama yapıldı.

Tekirdağ Valiliği’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Yapılan aramada terörist başının posterleri ile çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında il genelinde gözaltına alınan altı şüpheli hakkında adli süreç devam etmektedir.”