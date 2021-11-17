Tekirdağ’da HDP ilçe başkanlığında arama: Altı gözaltı

Tekirdağ’da polis ve jandarma ekipleri, HDP Çerkezköy İlçe Başkanlığı’nda arama yaptı. Altı kişi gözaltına alındı.
AA’nın aktardığına göre polis ve jandarma ekipleri, Özcan Sokak’taki HDP İlçe Başkanlığı binasına geldi.
Aramanın gerekçesi, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın 7 Kasım’da Çerkezköy’de gerçekleştirdiği mitingde ‘bir kişinin yasa dışı pankart açması’ olarak belirtildi.
Mitingde ‘yasa dışı pankart’ açtığı iddia edilen kişinin evinde de arama yapıldı.
Tekirdağ Valiliği’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Yapılan aramada terörist başının posterleri ile çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında il genelinde gözaltına alınan altı şüpheli hakkında adli süreç devam etmektedir.”