Kılıçdaroğlu, ‘Kıymetini anlamadı’ diyen Erdoğan’a yanıt verdi: Dedim olabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ”Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi” yanıt verdi: “Dedim olabilir.”
Erdoğan, AKP grup toplantısında dün kimlerle ‘helalleşeceğini’ açıklayan Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak şunları söylemişti: “Hayatın yalan! Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, diyeceğiz ki olabilir, insan değişebilir. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın. Sende bunu anlayacak bir yüz de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti.”
Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a homofobik saldırılara maruz kalan milli voleybolcu Ebrar Karakurt’la özdeşleşen sözüyle yanıt verdi: ”Şahıs bugün grup toplantısında ‘Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi’ demiş; dedim olabilir.”