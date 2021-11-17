İstanbul’da ev fiyatı en çok Kadıköy’de arttı

İstanbul’da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe yüzde 95,3’le Kadıköy. Yıllık metrekare fiyatlarındaki değişime göre en az fiyat artışı ise Fatih’te.
Çalışma, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com ile birlikte yapıldı. Rapora göre ekimde İstanbul’da konut fiyatlarının en çok arttığı ilk üç ilçe Kadıköy, Şile ve Sarıyer.
İlk 10 içindeki diğer ilçeler ise Çatalca, Avcılar, Beşiktaş, Maltepe, Beykoz, Büyükçekmece ve Beykoz.
En çok artanlar ve değişim
KADIKÖY
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 10 bin 440
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 20 bin 387
Yıllık değişim: Yüzde 95,3
ŞİLE
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 824
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin 695
Yıllık değişim: Yüzde 80,3
SARIYER
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 13 bin 345
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 22 bin 222
Yıllık değişim: Yüzde 66,5
ÇATALCA
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 276
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 5 bin 440
Yıllık değişim: Yüzde 66
AVCILAR
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 744
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 6 bin 200
Yıllık değişim: Yüzde 65,6
BEŞİKTAŞ
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 11 bin 244
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 18 bin 517
Yıllık değişim: Yüzde 64,7
MALTEPE
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 889
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin
Yıllık değişim: Yüzde 63,6
BEYKOZ
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 7 bin 312
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 11 bin 785
Yıllık değişim: Yüzde 61,2
BÜYÜKÇEKMECE
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 583
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 7 bin 333
Yıllık değişim: Yüzde 60
ÜSKÜDAR
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 6 bin 71
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 9 bin 677
Yıllık değişim: Yüzde 59,4
En az artanlar ve değişim
İstanbul’da metrekare fiyatlarına göre yıllık en az değişimin yaşandığı üç ilçe ise sırasıyla Fatih, Güngören ve Beyoğlu.
FATİH
Satılık m2 Fiyat-2020 Ekim (TL): 4 bin 818
Satılık m2 Fiyat-2021 Ekim (TL): 6 bin 000
Yıllık değişim: Yüzde 24,5
GÜNGÖREN
Satılık m2 Fiyat-2020 Ekim (TL): 3 bin 667
Satılık m2 Fiyat-2021 Ekim (TL): 4 bin 882
Yıllık değişim: Yüzde 33,1
BEYOĞLU
Satılık m2 Fiyat-2020 Ekim (TL): 5 bin 150
Satılık m2 Fiyat-2021 Ekim (TL): 6 bin 923
Yıllık değişim: Yüzde 34,4