İstanbul’da ev fiyatı en çok Kadıköy’de arttı

İstanbul’da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe yüzde 95,3’le Kadıköy. Yıllık metrekare fiyatlarındaki değişime göre en az fiyat artışı ise Fatih’te.

Fotoğraf: Kadıköy /AA

Çalışma, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com ile birlikte yapıldı. Rapora göre ekimde İstanbul’da konut fiyatlarının en çok arttığı ilk üç ilçe Kadıköy, Şile ve Sarıyer.

İlk 10 içindeki diğer ilçeler ise Çatalca, Avcılar, Beşiktaş, Maltepe, Beykoz, Büyükçekmece ve Beykoz.

En çok artanlar ve değişim

KADIKÖY

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 10 bin 440

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 20 bin 387

Yıllık değişim: Yüzde 95,3

ŞİLE

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 824

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin 695

Yıllık değişim: Yüzde 80,3

SARIYER

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 13 bin 345

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 22 bin 222

Yıllık değişim: Yüzde 66,5

ÇATALCA

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 276

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 5 bin 440

Yıllık değişim: Yüzde 66

AVCILAR

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 744

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 6 bin 200

Yıllık değişim: Yüzde 65,6

BEŞİKTAŞ

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 11 bin 244

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 18 bin 517

Yıllık değişim: Yüzde 64,7

MALTEPE

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 889

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin

Yıllık değişim: Yüzde 63,6

BEYKOZ

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 7 bin 312

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 11 bin 785

Yıllık değişim: Yüzde 61,2

BÜYÜKÇEKMECE

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 583

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 7 bin 333

Yıllık değişim: Yüzde 60

ÜSKÜDAR

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 6 bin 71

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 9 bin 677

Yıllık değişim: Yüzde 59,4

Fotoğraf: Fatih/Al Jazeera Türk

En az artanlar ve değişim

İstanbul’da metrekare fiyatlarına göre yıllık en az değişimin yaşandığı üç ilçe ise sırasıyla Fatih, Güngören ve Beyoğlu.

FATİH

Satılık m2 Fiyat-2020 Ekim (TL): 4 bin 818

Satılık m2 Fiyat-2021 Ekim (TL): 6 bin 000

Yıllık değişim: Yüzde 24,5

GÜNGÖREN

Satılık m2 Fiyat-2020 Ekim (TL): 3 bin 667

Satılık m2 Fiyat-2021 Ekim (TL): 4 bin 882

Yıllık değişim: Yüzde 33,1

BEYOĞLU

Satılık m2 Fiyat-2020 Ekim (TL): 5 bin 150

Satılık m2 Fiyat-2021 Ekim (TL): 6 bin 923

Yıllık değişim: Yüzde 34,4