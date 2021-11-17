İTÜ’lü profesör: Düzce’de kırılmasını beklediğimiz büyük bir fay hattı yok

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Düzce’deki depremin ardından, “Burada kırılmasını beklediğimiz büyük bir fay hattı yok” dedi.

Kandilli Rasathanesi’ne göre depremin merkez üssü Düzce, büyüklüğü ise 5,3’tü. Derinliği 13,3 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise büyüklüğünü 5, derinliğini 18 kilometre olarak verdi.

Habertürk’e konuşan Çakır şunları söyledi: “Bu bölge Kuzey Anadolu Fayı üzerinde ve birçok fay da mevcut. Küçük bir deprem meydana geldi ve ciddi bir hasar olacağını sanmıyorum. Derinlik de fazla görünüyor. Ancak Düzce yapılaşması ve bulunduğu bölgeden dolayı biraz riskli olabilir. Bunun yanında burada kırılmasını beklediğimiz büyük bir fay hattı yok.”

Kanala konuşan diğer isimler de Çakır’la benzer şeyler söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy şunları aktardı: “4′ü geçen depremlerden sonra kısa bir süre tedbiren dışarıya çıkılabilir. Böyle zamanlarda fısıltı gazetesi çalışır ama bu bölgede büyük deprem beklemiyoruz. Bundan sonra büyük bir deprem olacağını söylemek de bilimsek olarak doğru olmaz. Genelde küçük depremler olabilir.”

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçyiğit ise değerlendirmeyi yaptı: “Bu bölgede aslında 6-6.5 büyüklüğünde deprem yaratacak bir fay kırığı var. Deprem Ankara’ya yakın bir noktada meydana geldi. Eğer bu deprem büyüklüğü azalan bir seri olarak devam ederse ana deprem bu deprem demektir. Ancak gittikçe artan depremler olursa büyük bir deprem bekleyebiliriz. Şu anda panik olmaya gerek yok. Şu ana kadar 4.3 büyüklüğünde olan deprem de bu depremin ana deprem olduğunu gösterebilir. Bu bölge tabi bir gün boyunca izlenecek. Bu bizim açımızdan sürpriz bir deprem değil.”