Maçka Parkı’nda doktorun boğazını kesen saldırgana 11 yıl hapis

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Maçka Parkı’nda doktoru yaralayan saldırgana 11 yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Sanık Emrah Danışman, 11 Haziran 2020’de asistan doktor Süleyman Dönmezler’i cam şişesiyle yaralamış, ertesi gün tutuklanmıştı. Bir yıllık tutukluluğun ardından haziranda tahliye edilmiş ancak temmuzda yeniden tutuklanmıştı

Danışman’a ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten dokuz yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 38’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

‘Herkesin başına gelebilir’

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Danışman getirilirken şikayetçi Dönmezler de katıldı.

Dönmezler, olay gününü şöyle anlattı: “Olay günü sanıkla aramızda bir tartışma geçmedi. Sadece yanımızdan geçerken yanımızdakilere dikkatli bakması sebebiyle, ‘İşine git’ dedim. Sanık kısa bir süre sonra arkamdan gelerek kırık şişiyle boynumu ve boğazımı yaraladı. Şayet olay anında bana tampon yapılmasaydı belki yaşamayacaktım. Muhtemelen sanık beni ölmüş olacağımı düşündüğü için bıraktı. Zaten saldıracak birini arıyordu, gelip beni buldu. Olay nedeniyle dört saat ameliyat geçirdim. Yoğun bakımda yattım, uzun süre tedavi gördüm. Bu herkesin başına gelebilir. Toplumun bunu yaşamasını istemiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.”

Dönmezler’in avukatı, müvekkilinin vücudunda 10 kesici yer tespit edildiğini, hayatını tehlikeye atacak şekilde eylemde bulunduğu için sanığın ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

‘Suç bende değil’ dedi

Sanık Emrah Danışman şunları söyledi: “Karşı taraftan özür dilerim. Böyle bir olayın içinde olduğum için özür dilerim. Ama ben durup dururken saldırmadım. İlk kelimeyi, ilk saldırıyı onlar yaptı. Ben yanlarına gidince de ‘tacizci’ damgası yapıştırdılar. O anki can havliyle elimdeki şişeyi kırarak saldırdım.”

Sanık son sözünde, “Pişmanım” dedi. Avukatı ise olayın aniden geliştiğini, ‘öldürmeye teşebbüs’ olmadığını savundu.

Mahkeme, Danışman’a ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten önce müebbet hapis cezası verdi, sonra da suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 11 yıla indirdi.

Mahkeme, sanık hakkında eylemden sonraki ve yargılamadaki davranışlarını dikkate alarak takdiri indirim uygulamayarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.