‘Mükemmel sarılma’ için ideal süre belli oldu

Britanya’nın başkenti Londra’daki bir grup psikolog tarafından yapılan araştırmaya göre mükemmel bir sarılma için kollarınıızı nasıl tuttuğunuz önemli değil ancak süresi önemli.

Fotoğraf: Acta Psychologgica

Goldsmiths, University of London’da görevli psikologlar, en çok keyif veren, iyi hissettiren sarılmaya yönelik araştırma yaptı. Araştırma sonucuna göre sevdiklerinize beş ila 10 saniyelik süreyle sarılmak bir saniyelik kısa sarılmalardan daha olumlu etki yapıyor.

Sonuçları Acta Psychologgica’da yayınlanan araştrmada elde edilen veriler sayesinde ‘daha arkadaş canlısı robotlar’ın tasarlanmasının da önünün açılacağı belirtildi.

Araştırmacılar, “Sarılma günlük hayatımızdaki en etkili, duyguları canlandıran dokunuşlardan biri. Farklı sürelerde ve pozisyonlardaki sarılmaların ruh hali üzerindeki etkisini araştırmak istedik” ifadelerini kullandı.

İlk deneye 48 gönüllü kadın katıldı. İki farklı pozisyonda -bir kişinin en az bir kolunu omza koyduğu ve iki tarafın da belden sarıldığı- birbirlerine sarıldılar. Gözleri kapatılan gönüllülerin bir grubu bir saniye, diğerleri beş-10 saniye süreyle sarıldı. Bu deneyimin ne kadar güzel olduğu, keyif verdiği, iyi hissettirdiği, ne kadar ‘uyarıcı’ olduğu ve kontrol altında hissettirdiği soruldu.

Nasıl hissettikleri sarılmadan hemen sonra ardından da üç ve altı dakika geçince birer kez daha soruldu. Bir saniyelik sarılmanın beş-10 saniyelik sarılmalara kıyasla daha az keyif verdiği, iyi hissettirdiği, kontrol altında hissettirdiği sonucu çıktı.

Beş saniyelik bir sarılma ile 10 saniyelik bir sarılmanın etkilerinde ise bir farklılık gözlemlenmedi. Psikologlar, ‘sarılmanın beş-10 saniye aralığında platoya ulaştığının’ altını çizdi. Sarılmadan hemen sonraki ‘uyarıcı’ etki ise üç ve altı dakika sonrakinden daha yüksekti. Kolların nereye konulduğunun yani sarılma pozisyonunun hissiyat üzerinde bir etkisi yoktu.

İkinci deneye ise 206 kadın ve erkek katıldı. Üniversitenin yerleşkesinde birbirini tanıyan kişilerin, birbirleriyle sosyalleşen kişilerin sarılma biçimleri incelendi. Sarılırken birbirlerini gördüler. Bu deneyde de daha çok sarılma biçimine odaklanıldı.

Kollardan birini omuza koyarak sarılanların sayısı daha fazlaydı, gönüllülerin boyu sarılma biçimini etkilemedi. Erkekler arasında bu sarılma biçimi kadınlara oranla ve bir kadının bir erkekle sarıldığı sarılmalara oranla daha yaygındı.