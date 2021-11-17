İspanyol gazeteciden Erdoğan’a LGBTİ+ ve İstanbul Sözleşmesi sorusu

İspanya-Türkiye hükümetleri arası ortak zirvede İspanyol gazeteci Andrés Gallardo, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a İspanya’nın gündemindeki LGBTİ+ hakları ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ne tekrar dahil olma olasılığıyla ilgili bir soru sordu. Erdoğan, LGBTİ+ haklarından bahsetmezken ‘İstanbul Sözleşmesi’nin artık gündemlerinde olmadığını’ söyledi.

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Zirve, Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez başkanlığında yapıldı. İkili görüşmenin sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi.

İki ülke lideri açıklamalarının ardından Türkiye ve İspanya taraflarından birer soru alacaklarını belirtti.

İlk soru İspanyol gazeteci Andrés Gallardo’dan Erdoğan’a geldi. Gallardo, ‘İspanyol gazetecilerin adına’ Erdoğan’a sorduğu soruda şu ifadelere de yer verdi: “İspanya’nın LGBTİ+ haklarıyla ve kadına karşı şiddetle ilgili bir gündemi var. Bu konular Türkiye’yle görüşüldü mü, bilmiyorum. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ne tekrar dahil olmasıyla ilgili görüşülme oldu mu?”

Erdoğan, ilk başta sorunun ilgili kısmına cevap vermezken Sanchez’in cevabının ardından özetle şunları söyledi: “Kesinlikle iktidarımız kadına şiddet noktasında çok ama çok hassastır. Bu dönem içerisinde bazı kadına şiddete noktasındaki uygulamalar bizi dilhun etmektedir. İstanbul Sözleşmesi’ni tamamen gündememizden çıkardık. İstanbul Sözleşmesi’yle atılacak adımlar zaten gündemimizde var.

Kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının bu kutsiyetine leke gelmesine müsade etmeyiz çünkü bizde aile kavramı çok hassastır ve kutludur. Aile kavramı üzerinde de önemsediğimiz durumu lekemek suretiyle buna müsade etmeyiz o yüzden ‘İstanbul Sözleşmesi’ne gerek yok’ dedik ve kaldırdık.”