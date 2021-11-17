Akşener: Asıl ahlak yoksunu, dolar 10,43’ken ‘Ekonominin kitabını yazdık’ diyendir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ”Asıl ahlâk yoksunu, ülkenin yarısı ülkenin açlık sınırı altında yaşarken, dolar 10,43 olmuşken, utanmadan sıkılmadan yüzü bile kızarmadan, ekonominin kitabını yazdığını söyleyebilendir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Akşener’in ”Yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz” sözleriyle ilgili “Meclis’te o nasıl bir küfürdür? Ahlak yoksunu, nasıl böyle bir küfrü yaparsın. Bir kadın olarak bir bayan olarak sen bunu nasıl söylersin?” demişti.

Akşener: Asıl ahlak yoksunu…

Akşener, Erdoğan’ın sözlerine şöyle yanıt verdi: ”Asıl ahlak yoksunu, gerçek olmadığını bilerek bir kişiye iftira eden, yaymak için karanlık odalarda troll besleyendir. Asıl ahlak yoksunu, sarayına yılda 3 milyar masraf ederken, şehit ve gazilere sadece 18 milyon lira bütçe ayırandır. Bir yandan dindar kozları takınırken, diğer yandan milletin hakkını hukukunu ayaklar altına alan, kul hakkı yiyip kıs kıs gülendir. Asıl ahlâk yoksunu terörist başının mektubunu okutup, kardeşini devletin televizyonuna çıkartıp, sonra da önüne geleni terörist ilan edendir. Asıl ahlâk yoksunu, onlarca belgeli, bilgili, yolsuzluk varken, savcılara, ‘soruşturma yapmayın’ diye, baskı yapandır! Asıl ahlâk yoksunu, yandaşlarına, yüzlerce milyarlık ödeme yaparken, öğretmene, emekliye, ETY’liye gelince, ‘kaynak yok’ diyendir! Asıl ahlâk yoksunu, yabancı devlet başkanlarının hakaretlerini, sineye çekip, havuz medyası eliyle, kendini kahraman ilan ettirendir! Asıl ahlâk yoksunu, ülkenin yarısı ülkenin açlık sınırı altında yaşarken, dolar 10,43 olmuşken, utanmadan sıkılmadan yüzü bile kızarmadan, ekonominin kitabını yazdığını söyleyebilendir.

‘Anaya bakın, gördüklerinizden mideniz bulanacak’

Biz ahlâkı kadim tarihimizden, şanlı ecdadımızdan, bizden önce bu yola çıkan ve önce millet diyen nice büyüklerimizden öğrendik. Bizim, sen ve yandaşların gibi ülkenin başına bela olmuşlardan, milletin zenginliğine bitler gibi dadanmışlardan alacağımız en küçük bir ahlâk dersi olamaz. Aynaya bakın aynaya! Orada gördüklerinizden mideniz bulanacak, kusacaksınız.”

Sayın Erdoğan bir yandan kürsülerden ahlâk tiratları atarken, diğer yandan akıl dışı teorilerini 83 milyonun rızkı ile test ediyor. Tüm testler başarısız oldu, her testin sonucunda milletimiz fakirleşti, bu testlerin sonuçları hiçbir zaman Sayın Erdoğan’ın yanına uğramadı, kendisi bir kez bile ‘ben 83 milyonu fakirleştirdim, maaşıma bu yıl zam yapmayayım, 5 maaş alanların maaşını keseyim’ demedi. Tam tersine asrın lideriyim pozlarıyla ortalarda gezip dolar 10.43 olsa da zerre tasarruf etmedi, yandaşlarının ihale paralarını ödemeye devam etti. Olan da yine milletimize oldu. Asrın hatası sayın Erdoğan şimdi de şuursuzca çıktık biz ekonominin kitabını yazdık diyor. Ekonominin nasıl batırılacağına dair hiçbir kitap yazılmamıştı, onu yazmak da sana nasip oldu. Literatürdeki bu büyük boşluğu doldurduğun için teşekkür ederim.

‘Milletinin karşısına çıkıp hesap verecek yüzün olmadığı için sıkıştıkça dönüp bize sarıyorsun’

Sen ve beceriksiz yönetiminin bu ülkenin tarihine yazdığınız başka kitaplar da var. Mesela bileğinin hakkıyla sınav kazananları değil, dayısının kartıyla sınav kazananları işe sokarak liyakatsizliğin kitabını yazdın. 3 liralık işi 33 liraya yaptırarak yandaşı zengin etmenin, milletin malına çökmenin kitabını yazdınız. 10 yılda 10 milyon sığınmacıyı içeri alarak nüfus mühendisliğinin kitabını yazdınız. Milli irade diyerek çıktığınız yolda bir kişi hariç hiçbir irade tanımayarak, devletin işleyişini, kurumlarını yerle yeksan etmenin kitabını yazdınız. Siz öyle şeylerin kitabını yazdınız ki, kütüphanelere sığmaz! Ama artık devriniz bitti, istesen de istemesen de milletimiz mutlu yarınları konuşuyor. O güzel yarınlarda sen yoksun! Sen ve devr iktidarın tarih kitaplarındaki keyifsiz bir bölümden başka bir şey olmayacaksınız.

‘Sen tıpış tıpış gidiyorsun’

Milletin kutlu iradesinden gelen bu kesin kararı inkar ettikçe hem kendine hem ülkemize zarar veriyorsun. Gerçeklerle yüzleşme zamanın geldi, senin artık Türkiye’ye verecek bir şeyin, milletimize edecek tek sözün kalmadı. 3 yılda TL’yi pul ettin, faizi enflasyonu hortlattın. Bu saatten sonra çıkıp ‘istikrar için oy verin’ diyecek halin yok. Hiçbir sözünü yerine getirmedin. Bu saatten sonra, 3600 ek gösterge için, EYT’lilerin dertlerini çözmek için oy isteyecek halin yok. Her gün kadınlar ölüyor, İstanbul Sözleşmesi’ni yırttın attın. Bu saatten sonra kadınları yaşatmak için oy isteyecek halin yok. Türkiye’yi yoksullukta dünya markası yaptın. Yargının üzerine çökmek için yapmadığın kalmadı, memlekette haksızlık, hukuksuzluk almış başını gidiyor. Çıkıp adalet için oy verin diyecek halin yok. Artık milletinin karşısına çıkıp hesap verecek yüzün olmadığı için sıkıştıkça dönüp bize sarıyorsun. Teşkilatların, dertli esnafın kapısından geçemediği için bizim ziyaretlerimize adam yolluyorsun ama olmuyor, kimse bu rezilliklere prim vermiyor. İYİ Parti her geçen gün büyürken, sen tıpış tıpış gidiyorsun.”