Akşam Postası / 17 Ağustos 2021

İmamoğlu: İstanbul’da her üç binadan biri depreme dayanıksız

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 17 Ağutos depreminin yıldönümünde endişe veren gerçeği paylaştı: İstanbul’da her üç binadan biri ne yazık ki depreme dayanıksız.

Anket: İki seçmenden biri önceki seçimden farklı bir partiyi tercih edecek

MAK Danışmanlık şirketinin 5 Ağustos ile 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında yaptığı seçim anketinde, bir önceki genel seçimde oy kullanan seçmenin yarısı ‘yarın bir genel seçim olsa’ oy verdiği partiyi değiştireceğini söyledi.

‘Demokrasi adası’na geceliği 76 bin liralık otel dikildi!

İsmi ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ olarak değiştirilen Yassıada’ya kongreler için inşa edildiği söylenen bir otel açıldı. Katre Island Hotel’in ‘kral odası’nın fiyatı ETS Tur sitesinde iki kişi için 76 bin TL. En düşük fiyat ise 1100 TL.

Kanal İstanbul: Alelacele düzenlenen ilk ‘deplase’ ihale yine ‘bildik’ şirketlere

Kanal İstanbul geçişinde yer alması planlanan Halkalı-Ispartakule arası demiryolu inşaatı ihalesi, özel olarak davet edilen Gülermak, Yapı ve Yapı, Taşyapı ortaklığına verildi. Bu ihale de, hükümetin son dönemde sıkça kullandığı, Kamu İhale Kanunu’nun deprem, afet gibi olağanüstü haller için öngördüğü ‘pazarlık usulüyle’, duyuru ilanına çıkılmadan yapıldı.

Mardin’de hastanelerin yoğun bakımları dolmak üzere: Yüzde 90’ı aşısız

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, kentteki hastanelerin yoğun bakımlarında doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığını ve yatan her 10 kişiden dokuzunun aşı yaptırmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, Taliban’ın mesajlarını olumlu buldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Şu ana kadar Taliban’ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz” dedi. Çavuşoğlu ayrıca Türkiye’nin Afganistan’da ‘tüm taraflar’la diyaloğu sürdürdüğünü bildirdi.

İstanbul’da yedi ilçede 11 saatlik su kesintisi

İstanbul’da yarın ve öbür gün Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece’de bazı mahallelere 11 saat su verilemeyecek.

Marmara Gölü de kurudu

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Manisa’nın kuş cenneti Marmara Gölü, son iki yıldaki kuraklık nedeniyle kuruyan göller arasına girdi.

Konut fiyatlarındaki artış yüzde 30’a dayandı

Konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 30’lara dayandı. İstanbul’da yıllık fiyat değişimi yüzde 24’ün üzerine çıkarken, en fazla artış Aydın’da.

ABD 3’üncü doza başlamaya hazırlanıyor

ABD yönetimi eylül ayının ortası ya da sonunda ek doz Covid-19 aşılarını uygulamaya başlamaya hazırlanıyor.

Dolar/TL’de beklenti aşağı yönlü

Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması ve önümüzdeki dönem için de faiz indirimi sinyali içermeyen mesajlarının ardından dolar/TL’de düşüş devam ediyor. Uzmanlar 8,30’lu seviyelerin teknik açıdan testinin yeniden mümkün olduğu görüşünde.

Altaylı’dan Selvi’ye: Yalakalığında boğulsa bir şey demem, boyundan büyük laf etti

Gazeteci Fatih Altaylı, ‘Erdoğan, Türkiye’yi yönetemiyor algısı‘ tespiti üzerinden meslektaşı Abdulkadir Selvi’ye ağır eleştiriler yöneltti.

Kastamonu’da selde yıkılan apartmanın müteahhidine gözaltı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Ö. İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı.

50’sinde ‘jigolo’ olmaya kalkınca…

Dolandırılan adam, yaşadıklarını anlattı. Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ‘jigolo’ olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki Y.A., 77 bin lira dolandırıldı.