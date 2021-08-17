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Yaramazlara biraz batar!

NATO da afalladı: Afganistan’da böylesine hızlı bir çöküş beklemiyorduk

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afgan ordusunun Taliban karşısındaki çöküşünün sürpriz olduğunu ve NATO’nun bundan ders alması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Stoltenberg’in açıklamalarından satır başları şöyle:


ABD Taliban ile geri çekilme anlaşması imzaladıktan sonra diğer NATO üyeleri de askeri çekilmeyi destekledi. Risklerin farkındaydık ama sonsuza dek çatışmak yerine siyasi bir geçiş ve insani yardım temelli destek ön gördük. Ancak böylesine hızlı bir çöküş beklemiyorduk.

Uzun vadede faydalı olacak yerel kapasiteyi inşa ettiğimizi düşünüyorduk ama bizim eğittiğimiz ve donattığımız bu askerler nasıl bu kadar çabuk Taliban’a teslim oldu sorgulamak gerek. Tahliyeyi tamamlar tamamlamaz öğrenilen dersleri gözden geçirmeliyiz.

Öfkeyi anlıyoruz ama planımız, başından beri, hep kalmak değildi. Yerel kapasiteyi inşa edip ayrılmaktı. Sorumluluk biraz da bu kadar çabuk çözülen Afgan siyasi liderliği ve ordusuna ait.

Taliban, geri çekilme anlaşmasında ülkede hiçbir terör örgütünün yuvalanmasına ve NATO üyelerine saldırı düzenlenmesine izin vermeyeceğini taahhüt etti.

Ortada bir Afgan hükümeti kalmadığı için tüm mali destek ve para transferini durdurduk.

Afganistan’dan ayrılmak isteyen herkes mutlaka izin verilmeli. Sınırlar, hava ve kara yolları mutlaka açılmalı. Ülkeden ayrılmak isteyen Afgan vatandaşların güven ve haysiyet içinde bunu gerçekleştirebilmeli. Bizler Afganistan’da barışçıl bir devir teslim olmasını istiyoruz. İntikam güden bir anlayışa karşıyız.”

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