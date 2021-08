Peker: En başında ne söz verdiysem hepsini yapacağım ve hepsini rezil edeceğim

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisi hakkında video çeken eski Nokta dergisi yöneticisi Cevheri Güven’e yanıt verdi: “En başında ne söz verdiysem hepsini yapacağım ve hepsini rezil edeceğim.”

Yurt dışında bulunan Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldığı videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Twitter’ı da etkin biçimde kullanıp hemen her gün tweet atıyor.

‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik’le suçlanan Nokta dergisi yöneticileri Cevheri Güven ve Murat Çapan, 22.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kendisi hakkında çektiği videolarda çeşitli iddialarda bulunan Güven’e yanıt veren organize suç örgütü lideri şunları kaydetti: “Fetöcü olarak bilinen Cevheri Güven isimli kişinin dünkü duyuru tweet’imde de söylediğim üzere Youtube videolarını ben de izliyorum. Zeki bir insan olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Şahsımla ilgili iddiası benim arkamda bir organizasyon varmış bu organizasyonla (yani bizle) Sayın Hulusi Akar’ın ve Sayın Hakan Fidan’ın askeri şura öncesi bir anlaşma yaptığımız yönünde.

Tüm samimiyetimle söylemek isterim ki ne Sayın Hulusi Akar’ı ne de Sayın Hakan Fidan’ı hayatımda hiç görmedim. Ne direkt olarak ne de dolaylı olarak kendileriyle hiçbir irtibatım yok. Ancak tüm fetöcü kalemler insanların beyninde böyle bir algı oluşturmak için gayret içerisindeler. İlk yola çıkarken söylediğim gibi pelikancılar, ağarcılar, süslü sülücüler, beni küçültmek istediler.

Ben de ‘Şahsımı öldürmek mümkündür, ancak küçültmek mümkün değildir’ diyerek bir yola çıktım. Hem bu kişileri hem de kim bunlara destek olursa bütün hepsini tüm dünyaya rezil edip onları dayılarından daha küçük edeceğim dedim (söz namus, sözüm söz).

Cevheri Güven ayrıca benim için Sedat Peker’i neredeyse sevgi böceği veya sevgi çiçeği gibi bir şey yaptınız demiş. Bu arkadaş benim videolarımın bazı bölümlerini galiba kaçırmış. Ben kendimi nasılsam öyle takdim ettim. Ayrıca da ben kurtarıcı değilim, kendi intikam davamı güdüyorum.

40 yaşından küçük kardeşlerim de süreci iyi takip ederlerse ülke nasıl soyuluyor bunu öğrenirler. Ülkenin yönetimi onların yaş grubuna geçtiğinde ona göre bir sistem kurup ülkenin soyulmasını engellerler dedim (ben konuştuğum aynı yerdeyim).

Cevheri Güven bir de videosunda şu grup şu kadar generallik aldı diye çeşitli yapılardan bahsetmiş. Ancak bugüne kadar tüm askeri şuralarda en çok kadroyu alan SADAT’tan hiç bahsetmemiş. Ayrıca provokasyonlar konusunda tecrübe sahibi, bilgi sahibi olduğumu söylemi doğrudur.

Bunları da gelecek zamanlarda tabii ki konuşacağız. Ancak şu an bir gram aklı olan hiç kimse her ne olursa olsun sokağa çıkmamalıdır. Çok daha ağır provokasyonlar olacak. Her ne olursa olsun sokağa çıkmayın sözünü devamlı söyleyen şahsımı provokasyonların parçası olacak diye suçlamanın çok saçma olduğunu düşünüyorum (Cevheri Güven burada beni yanılttın).

İnsanlara canınıza, namusunuza bir saldırı olursa meşru müdafaa hakkınızı tabii ki kullanın ancak kitlesel gösterilerden, yağmalardan uzak durun sözümü senin yorumlama şeklin pek akıllıca değildi (beni burada da yanılttın).

Fakat ben Cevheri Güven’den biraz sonra anlatacaklarım için başka bir video bekliyorum. Ancak yaptığı analizin sadece kendisine ait olmasını özellikle rica ediyorum. Acaba kendisi fetöcülere karşı yapılan operasyonların neredeyse durma derecesine gerilemesini nasıl yorumluyor ya da iktidarın içindeki insanların artık fetöcülerle ilgili neredeyse olumsuz hiçbir şey söylememesini nasıl yorumlamaktadır?

Ak Parti’nin kara kutusu olarak bilinen Ankara milletvekili Mücahit Aslan’ın üzerinden gizli olarak yürütülen görüşmelerin neticesi olarak bu sonucu kabul edebilir miyiz? Belki de bu gelişmelerden senin de haberin yoktur. Derin devlet var, derin PKK var da, derin fetö hiç olmaz olur mu?

Ak Partili troller şahsıma fetöcü gibi bir komediyi yapıştırmaya çalışırken ortadaki mevcut gelişmeler aslında çok daha farklı ilerliyor. Sadece duyduklarımdan bir örnek vermek isterim. Ahmet Bağdatlı isminde uzun yıllar Afrika’da olan bir fetöcü var. Kemalettin Özdemir Afrika imamıyken orada bir derneğin başkanlığını yapıyordu.

Kemalettin Özdemir fetöden ayrıldı ancak Ahmet Bağdatlı devam etti. Daha sonra Avrupa’nın tamamını kapsayan kimse yok mu isimli derneğin versiyonunun uzun yıllar başkanlığını yaptı. Ancak son 2-3 senedir fetönün finans organizasyonunu yapıyor.

Bu kişiyle beraber hareket eden, Romanya’da yaşayan, ayrıca Romanya vatandaşı da olan Ali Aydın isimli şahıs Ukrayna polisi tarafından 9 Ağustosta Türkiye üzerinden transit uçuşla Romanya’ya gidecekken, Ukrayna polisi tarafından havaalanında kısa bir süreliğine sorgulanıyor.

Normalinde Ukrayna’da 15:25’te Kiev havaalanından uçacakken şahıs Ukrayna polisinin sorduğu sorular üzerine akşam saat 9:30 uçağına bilet alıyor. Transit yolcu olarak Türkiye’ye geldiğinde, Türkiye’deki polislerin bu kişiyle ilgili bilgi sahibi olmalarına rağmen sadece şahsa havaalanında biraz sorular sorulup ne bilgisayarı ne de telefonu dahi kopyalanmıyor (normal şartlarda hakkında bu kadar bilgi olan bir kimse direk emniyete getirilip hakkında çalışma yapılması gerekir).

Ayrıca Ali Aydın isimli şahsın Ukrayna’da görüşmüş olduğu şahıs da karmaşık bir isim. Türkiye’de hakkında emniyet tarafından çalışma yapılan, bunları çözmek için de çeşitli hukukçularla irtibatı olduğu söylenen Birol Şeker. Son zamanlarda bu ve buna benzer birçok konuda enteresan olaylar oluyor.

Yukarıdaki satırlarda anlattığım gibi iktidar kanadından neredeyse fetöye karşı hiçbir kötü söylem olmadığı gibi operasyonların da çok azalması gibi. Cevheri Güven son 2,5 aydır Mücahit Aslan tarafından yürütülen fetö Ak Parti arasındaki mahrem görüşmelerle ilgili bir video yapabilirse bizleri de aydınlatmış olur. Metin Külünk’le yaptığım telefon görüşmesinde kendisi de Serhat Albayrak’la pelikanı birbirinden ayırmamı rica etmişti. Pelikancıları adeta kutsamıştı (eğer Metin Külünk bu sözlerimi yalanlarsa kendisini rezil etmekten mutluluk duyarım, kaseti yayınlarım.)

Pelikancıların dillendirdiği Sayın Hulusi Akar ve Sayın Hakan Fidan söylemleriyle fetöcü olarak bilinen kalemlerin söylemlerinin bu iki isim üzerinde hemen hemen aynı olması sadece benim değil, herhalde bu konulara akıl yoran herkesin dikkatini çekmiştir (ne de olsa pelikancıların çoğu sizin eski arkadaşlarınız.) Amacım kimseyi suçlamak değil ancak tarafı olmadığım bir mücadelenin parçası haline getirilmemin doğru olmadığını kanıtlama gayretidir. Cevheri Güven’in bu konularla ilgili analizini gerçekten merak ediyorum. Çünkü benim kafam çok net olsa da olaylar gerçekten çok karışık gibi. Tekrar söylüyorum, ben kendi intikamımı alacağım, izleyeceğim yolu 2023’te yapılacak seçimlere kadar planladım. Ne kimsenin gazına gelirim, ne de kimsenin dolduruşuna.”