Kastamonu’da selde yıkılan apartmanın müteahhidine gözaltı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Ö. İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı.

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Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük’te hafta başında başlayan sağanak yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu. Bartın’ın Ulus, Sinop’un Ayancık, Kastamonu’nun Azdavay ve Bozkurt ilçeleri selden en çok etkilenen bölgeler oldu. AFAD, ölü sayısını 74 olarak bildirirken, bölgede incelemede bulunan CHP’li yöneticilerden ise farklı açıklamalar geliyor.

İnebolu ilçesi başsavcılığının iki gün önceki açıklamasında, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilmiş; yıkılan başka bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildiği duyurulmuştu.

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