Selde yıkılan bir binanın müteahhidi için gözaltı kararı

Kastamonu’daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildi.
İnebolu başsavcılığının açıklamasında, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir.”