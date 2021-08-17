Yangınların dolaylı etkisi: Nesli tükenmekte olan karakulak araba çarpması sonucu öldü

Aydın’ın Çine ilçesinde, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak, kara yolunda bir aracın çarpması sonucu öldü. Biyolog Dr. Yasin İlemin’e göre bu, yangınların karasal memeli yaban hayatı üzerindeki dolaylı etkisinin bir sonucu.

Fotoğraf: Tarım ve Orman Bakanlığı

Türkiye’nin güneybatısını etkisine alan orman yangınlarının başlamasının üzerinden 19 gün geçti. Bu süreçte sekiz kişi hayatını kaybederken 35 binden fazla kişi tahliye edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi İlemin yangınlar sonrası, karakulak habitatının beşte birinin yok olduğunu bildirmişti.

Bugün Aydın-Muğla kara yolu Çine ilçesi yakınlarında, bir yabani kedi ölüsü olduğunun bildirilmesi üzerine Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Aydın şube müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yolda bir aracın çarpması sonucu öldüğü anlaşılan karakulak, incelenmek üzere milli parklar şube müdürlüğüne götürüldü.

Karakulak uzmanı İlemin, olayı duyurduğu Twitter paylaşımında, yangın sonrası yaban hayatı değişiminde ilk örneğin yaşandığını söyledi.

‘İnsan eliyle müdahale edilmiş alanda ölüm riski artıyor‘

“Bu Karakulak diğerleri gibi yangından uzaklaştı” diye yazan biyolog, şunları kaydetti: “Ancak kaçtığı yanan alanlarda onun gibi avı olan canlılar da kitlesel olarak yer değiştirdi. Bu hayvanlar alışık olmadıkları başka noktalara kitlesel olarak hareket ederek yanmamış alanlarda düzensiz bir hareketlilik ve yoğunluk oluşturuyorlar. Hele bu hareket esnasında insan eliyle müdahale edilmiş bir alandan geçerken ölüm riski daha da artıyor.

Gördüğünüz bu Karakulak karayolundan geçerken araç çarpması sonucu ölmüş. Geçiş güzergahı Kavaklıdere yangının batısında. Bu noktada yangından kaçan bir çok hayvan batıya yönelirken karayollarını geçiyor. Bu sırada normalde daha az olan araç çarpmaları, yangın etkisi ile oradaki yaban hayatı hareketliliğinin artmasına bağlı olarak daha çok oluyor. Bu bireyden doku örneği aldık. Aydın’dan Burdur’a kadar Karakulak bireylerinden aldığımız genetik örnekler var.”

Bu örnekleri analiz ederek Anadolu’daki Karakulakların genetik çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmayı amaçladıklarını kaydeden İlemin, “Bu bilgiler bize, karakulakları korumak ve onları tehdit eden faktörleri en aza indirmek için çok değerli ip uçları verecek. Ümitliyiz! Ders çıkardığımız sürece her konunun üstesinden geleceğiz” diye yazdı.