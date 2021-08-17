Diken

Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Küçük çocukların ‘corona’ bulaştırma riski daha yüksek

Evin küçük çocuklarının Covid-19 bulaştırma ihtimali büyüklere kıyasla daha fazla.

Fotoğraf: Unsplash

Kanada’nın Ontario bölgesinde yapılan ve JAMA tıp dergisinde yayınlanan araştırma için çocuklu 6 bin 280 hane incelendi.


Özellikle üç yaş ve altı, 14-17 yaş aralığındakilere kıyasla hane halkına virüs bulaştırma ihtimali en yüksek yaş grubu. Bu yaş grubundan sonra bulaştırma riski en fazla olanlar sırasıyla dört-sekiz ve dokuz-13 aralığı.

Pandeminin başlarında bazı uzmanlar yaşla birlikte virüsün bulaşma riskinin de azaldığı görüşündeydi. Ancak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve uzaktan eğitime rağmen çocuk yaşta vakaların artmasıyla bu görüşün yanlışlığı ortaya çıktı.

Çalışma sonuçları hak tanınan 12 yaş ve üstü çocukların aşı olmasının öneminin göstergesi olarak yorumlandı.

SON HABERLER

Türkiye’de sansür cenderesi: ‘Seçim yaklaşırken amaç susturmak ve sindirmek’

Türkiye’de basına ve gazetecilere artan baskıların yanı sıra sosyal medya da deyim yerindeyse adeta bir sansür cenderesinde. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb raporuna göre 2020 sonu itibariyle itibarı Türkiye’de erişime engellenen web sitesi sayısı 467 bin 11! Üstelik mahkemeler dışında erişim engelleme yetkisi bulunan 20’den fazla kurum var. Bu kurumlar karar verirken hukuki kıstasların dikkate alınıp alınmadığı ise meçhul.

Prof. Dr. Ceyhan’dan Alçı’ya ‘doktor tavsiyesi’

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, köşe yazısında kendisini eleştiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya yanıt verdi: “Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur.”