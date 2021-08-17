Araştırma: Küçük çocukların ‘corona’ bulaştırma riski daha yüksek

Evin küçük çocuklarının Covid-19 bulaştırma ihtimali büyüklere kıyasla daha fazla.

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Kanada’nın Ontario bölgesinde yapılan ve JAMA tıp dergisinde yayınlanan araştırma için çocuklu 6 bin 280 hane incelendi.

Özellikle üç yaş ve altı, 14-17 yaş aralığındakilere kıyasla hane halkına virüs bulaştırma ihtimali en yüksek yaş grubu. Bu yaş grubundan sonra bulaştırma riski en fazla olanlar sırasıyla dört-sekiz ve dokuz-13 aralığı.

Pandeminin başlarında bazı uzmanlar yaşla birlikte virüsün bulaşma riskinin de azaldığı görüşündeydi. Ancak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve uzaktan eğitime rağmen çocuk yaşta vakaların artmasıyla bu görüşün yanlışlığı ortaya çıktı.

Çalışma sonuçları hak tanınan 12 yaş ve üstü çocukların aşı olmasının öneminin göstergesi olarak yorumlandı.