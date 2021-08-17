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Yaramazlara biraz batar!

Facebook, Instagram ve WhatsApp’tan Taliban içeriklerine yasak

Sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram’ın yanısıra haberleşme uygulaması WhatsApp, Taliban’a ait hesaplar ve Taliban’ı destekleyen içerikleri yasakladığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Radikal İslamcı Taliban, ABD yasalarına göre terör örgütü olarak kabul ediliyor.


Grubun Afganistan’ın kontrolünü hızla ele geçirmesinin ardından teknoloji firmaları, Taliban’la ilgili içeriklerle nasıl başa çıkacaklarına dair ciddi sorularla karşı karşıya kalmıştı.

Facebook, yerel dilleri konuşan ve yerel bağlamlar hakkında bilgi sahibi olan bir grup Afgan uzmanla çalışarak platformda ortaya çıkan sorunların tespiti ve uyarılması konusunda yardım aldıklarını ifade etti. Hükümetlerin tanınması konusunda kararlar almadıklarını vurgulayan şirket, ancak ‘uluslararası toplum otoritesini‘ takip ettiğinin altını çizdi.

Söz konusu karar Facebook’a ait Instagram ve WhatsApp için de geçerli.

Taliban, mesajlarını yaymak için yıllardır sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanıyor.

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