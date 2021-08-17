50’sinde ‘jigolo’ olmaya kalkınca…

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ‘jigolo’ olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki Y.A., 77 bin lira dolandırıldı.

Dolandırılan adam, yaşadıklarını anlattı. Fotoğraf: DHA

Son dönemde dolandırıcıların yeni hedefi işsiz ve ‘kolay yoldan’ para kazanmak isteyen kişiler. Yasal bir hizmet sunduğunu iddia eden ‘jigolo’ siteleri görüşme başına 10 bin liraya kadar ücret vaat edip insanların paralarını alıyor.

Kendi ağzından Y.A.’nın hikayesi ise şöyle: “Jigolo sitesine 250 TL ile üye oldum. 2 bin lira ile 4 bin lira arası para kazanacağımı söylediler. Daha sonra 2 bin lira para yattı. Türkiye’de jigolo siteleri yasak olduğu için manken ajansı üzerinden devam edeceğimizi ve evraklarımı tamamlamam gerektiğini söylediler. Daha sonra ben 20 bin lira para ödedim. Her şeyim altüst oldu.”

Avukat olduğunu söyleyen kişi de dolandırdı

Y.A. yanlış yaptığının farkındaymış: “Sonra beni avukat aradı, kendisinin arabulucu olduğunu ve bu firmanın beni mahkemeye verdiğini söyleyerek 5 bin liraya bu işi halledeceğini söyledi. Firma yetkilileri ise ‘Biz 13 senelik kurumsal firmayız, sizden her türlü bu parayı alırız’ dediler. Karakola gittiğimde telefon numaralarının kayıtlı olmadığını gördüm. Toplam zararım 77 bin lira.”