‘Demokrasi adası’na geceliği 76 bin liralık otel dikildi!

İsmi ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ olarak değiştirilen Yassıada’ya kongreler için inşa edildiği söylenen bir otel açıldı. Katre Island Hotel’in ‘kral odası’nın fiyatı ETS Tur sitesinde iki kişi için 76 bin TL. En düşük fiyat ise 1100 TL.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Demokrat Partili siyasetçilerin yargılamalarının yapıldığı adanın ismi iki sene önce ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ olarak değiştirilmişti.

Açılışı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu sözde yargılamalar dönemin başbakanı Adnan Menderes ile bakanları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun idam edilmesiyle, idama giden bir yol olmuştur burası. Bu nedenle Yassıada adeta bir Yaslıada olarak anılmıştır” demişti.

Bu sözleri canlı yayında veren NTV kanalında, sunucu Oğuz Haksever’in ”Ne yaslısı be, canına okumuşsun adanın” sözleri de hafızalara kazınmıştı.

Rezervasyon almaya başlayan otelin tanıtım yazısında, adanın geçmişine dair bir ifade bulunmuyor: “Deniz, baştan çıkarıcı yüce bir güç… Görkemli Marmara Denizi’nin ortasında yer alan Katre Island Hotel’de hayatı uyum içinde yaşıyoruz. Bakışlarınızı sonsuz maviye çevirin ve içinizi denizin taze tuzlu kokusuyla doldurun. Kalbinizi ve ruhunuzu doğanın senfonisine, martı seslerine ve kayalara çarpan dalgaların ritmine açın; senfoninin bir parçası olun.”