Anket: İki seçmenden biri önceki seçimden farklı bir partiyi tercih edecek

MAK Danışmanlık şirketinin 5 Ağustos ile 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında yaptığı seçim anketinde, bir önceki genel seçimde oy kullanan seçmenin yarısı ‘yarın bir genel seçim olsa’ oy verdiği partiyi değiştireceğini söyledi.

Türkiye’de en son 2018 yılında yapılan genel seçimlerde AKP yüzde 42,56, CHP 22,64, HDP 11,70, MHP 11,10, İYİ Parti 10,14 Saadet Partisi ise 1,35 oy almıştı.

Türkiye’de muhalefet ‘erken seçim’ çağrısı yaparken AKP ve ortağı MHP bunu reddediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yatıyor kalkıyor ‘erken seçim’ diyorlar. Seçimin tarihi belli, haziran 2023. Boşuna çabalamayın” demişti. Ancak yine de tartışmalar dinmiş değil.

MAK’ın 57 milyon seçmenin on binde biri olacak şekilde 5 bin 700 kişiyle -30’u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere- 65 ili kapsayan araştırmasında 2850 kişiyle görüşülüp yüz yüze anket tekniği uygulandı.

Kararsızlarının oranının 7,75 olduğu, ‘Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?‘ sorusunun sonuçları şöyle hesaplandı:

AKP 31,40

CHP 20,95

İYİ Parti 13,63

HDP 7,75.

MHP 7,03

Gelecek Partisi 2,67

DEVA Partisi 2,47

SAADET 1,42

Kararsızların dağıtılması sonrası ise sonuçlar şöyle oldu:

AKP 33.9

CHP 22.72

İYİ Parti 14.7

HDP 8.4

MHP 7.71

Gelecek Partisi 2.9

DEVA 2.72

SAADET 1.55.

Oylarını artıran partilerle ilgili, “Son altı ay boyunca küçük oranlarla da olsa İYİ Parti, Gelecek, DEVA yükseliş trendiyle dikkat çekiyor” dendi.

Ankete dair şu uyarı yapıldı: “Kararsızların matematiksel dağılımı yukarıdaki tabloyu çıkarsa da; deneyimlerimiz kararsız seçmenin önemli oranda muhalefete yakın seçmen olduğunu göstermektedir. Yine de kararsızları matematiksel dağılımla göstermek pratik bir okuma imkânı sağlayacaktır.”

Yangın, deprem ve seller

Ankette seçim gündemi dışında son yıllarda deprem, yangın ve sel gibi olayların artmasına koşut olarak bazı sorular soruldu. Afetlerde devlet kurumlarının bilgilendirmesinin güvenilir olup olmadığı sorusuna katılımcıların yüzde 46’sı ‘Yetersiz ve güvenmiyorum’, yüzde 31’i ‘Güvenilir ve yeterli buluyorum’, yüzde 14’ü ‘Güvenilir ama yeterli değil’ yanıtını verdi.

‘Binanız bugüne kadar depreme dayanıklılık konusunda hiç kontrol edildi mi?’ sorusuna ise yüzde 64 ‘Hayır’ derken, yüzde 23 ‘Evet’ dedi.

‘Devlet, afetler sonrası afetzedelere gereken ilgiyi/desteği gösteriyor mu?‘ sorusuna ‘Evet’ yanıtını veren katılımcıların oranı yüzde 63 oldu.